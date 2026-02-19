< sekcia Regióny
ODPÍLIL ČASŤ SOCHY: Škodu vyčíslili na 5000 eur
Autor TASR
Piešťany 19. februára (TASR) - Mesto Piešťany rieši ďalší prípad poškodenia umeleckého diela vo verejnom priestore. Tentoraz ide o sochu Priestor od akademického sochára Alexandra Trizuljaka, ktorá je súčasťou série Infinity a nachádza sa v mestskom parku. Neznámy páchateľ odpílil vrchnú časť sochy. Predbežná výška škody bola vyčíslená na približne 5000 eur. Samospráva o tom v stredu (18. 2.) informovala na svojom webe.
Dielo je majetkom Michaely Klimanovej a v meste je umiestnené na základe zmluvy o výpožičke. Na základe žiadosti Klementa Trizuljaka a so súhlasom majiteľky bude socha dočasne odmontovaná a uložená v mestskom depozite. Následne si ju prevezme rodina autora a zabezpečí odbornú opravu. Škoda by mala byť uhradená z poistného plnenia mesta.
Incident nasleduje krátko po prípade odcudzenia bronzových reliéfov autora Patrika Kovačovského, ktoré boli odcudzené, rozrezané a odovzdané do zberných surovín. Polícia páchateľa identifikovala a prípad je v ďalšom konaní. Poškodené fragmenty sa medzičasom podarilo nájsť.
Po konzultácii s autorom bolo potvrdené, že pôvodné reliéfy nie je možné technicky uceliť. Zničené časti budú použité na vytvorenie nových odliatkov, pričom bude potrebné použiť inú zliatinu, keďže pôvodný materiál sa už nevyrába. Škoda v tomto prípade bola vyčíslená na 49.000 eur. Mesto má poistnú udalosť nahlásenú a predpokladá, že náklady budú refundované poisťovňou.
Opakované poškodzovanie umeleckých diel podľa samosprávy opätovne otvára otázku ochrany kultúrnych hodnôt a spoločnej zodpovednosti za verejný priestor. Mesto avizovalo, že o ďalšom postupe bude verejnosť priebežne informovať.
