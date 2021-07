Odpust v Košiciach – Krásnej obmedzí linky MHD

Košice 4. júla (TASR) – Odpustová slávnosť v košickej mestskej časti Krásna obmedzí v pondelok (5. 7.) premávku dvoch spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach. TASR o tom informoval Dopravný podnik mesta Košice.



Dočasne sa zmenia trasy liniek 28 a 52. Linka 28, ktorá premáva obojsmerne po Minskej ulici, vynechá zastávky Námestie sv. Cyrila a Metoda a Lackova na Lackovej ulici. "Po zastávke Vyšný dvor pokračuje odbočením doľava na ulicu Minská a zastaví na dočasnej zastávke Minská na úrovni zastávky v opačnom smere, následne na križovatke odbočí doprava na Ukrajinskú a zastaví na dočasnej zastávke Lackova - zastávka prímestskej autobusovej dopravy, ďalej pokračuje cez križovatku rovno a po svojej pôvodnej trase," doplnil DPMK. Pripomenul tiež, že odchody zo zastávky Minská sú v čase odchodu zo zastávky Námestie sv. Cyrila a Metoda, odchody z dočasnej zastávky Lackova sú v čase odchodu z pôvodnej zastávky Lackova.



Linka 52 sa dočasne odkloní, bude premávať po Ukrajinskej ulici a končiť na zastávke Motorest, Krásna, pričom vynechá zastávky Lackova, Námestie sv. Cyrila a Metoda a Krásna. V smere do Krásnej bude po zastávke Pri Hornáde pokračovať cez križovatku rovno a zastaví na zastávke Lackova linky 28, následne bude pokračovať po Ukrajinskej, potom odbočí doprava do ulice Pollova a zastaví na zastávke linky 28 Pollova, odkiaľ povedie na konečnú zastávku Motorest, Krásna, ktorá je zastávkou linky 28. V smere do Šace začne linka 52 na zastávke Motorest, Krásna a na križovatke odbočí doľava na Ukrajinskú. "Pokračuje rovno až po dočasnú zastávku Lackova, ďalej pokračuje cez križovatku rovno a po svojej pôvodnej trase," informoval DPMK s tým, že odchody z dočasnej zastávky Lackova budú v čase odchodu z pôvodnej zastávky, z dočasnej nástupnej zastávky Motorest, Krásna, budú v čase odchodu zo zastávky Krásna.