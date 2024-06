Odštartovali rekonštrukciu kuchyne a jedálne v bojnickej nemocnici

Bojnice 28. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj odštartoval v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach rekonštrukciu kuchynského a jedálenského traktu. Kraj do nej z vlastného rozpočtu investuje takmer šesť miliónov eur. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Nemocnicu postavili v roku 1961, odvtedy kuchyňa neprešla žiadnou zásadnou rekonštrukciou. Stavebné práce by mali trvať 12 mesiacov.



"Investícia je v hodnote takmer 3,3 milióna eur, kraj ju bude hradiť zo svojho rozpočtu. Náklady na vybavenie sa odhadujú na 2,5 - tri milióny eur," doplnil Baška.



Podľa riaditeľa nemocnice Petra Glatza, rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Technológia, ktorá zabezpečovala odvetrávanie, už nevyhovovala. V zimnom období sa hromadili pary, steny boli neustále vlhké, tvorila sa na nich pleseň.



"Strava bude pacientom rozvážaná v uzavretých tabletoch. Zefektívni to prácu ošetrovateľského personálu, nebudú ju musieť rozdeľovať na oddeleniach. Jedlo sa k pacientom dostane vo vyhrievaných vozíkoch, čím sa zabezpečí jeho doručenie v teplom stave aj počas zimných mesiacov," doplnil riaditeľ.



Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita kuchyne, denne sa bude variť až 850 jedál. Rekonštrukcia rieši aj zateplenie objektu či vybudovanie novej rampy pre imobilných ľudí.



"Počas rekonštrukcie stravu pre pacientov a personál pripravia v priestoroch bývalej základnej školy na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi, ktoré nemocnici za symbolický nájom prenajalo mesto Prievidza," uzavrel Glatz.