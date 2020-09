Odstávka elektriny na Kysuciach ovplyvní 1160 odberných miest SSD

Žilina 25. septembra (TASR) – Plánovaná odstávka elektriny v obciach Horný Vadičov, Dolný Vadičov a Lopušné Pažite v okrese Kysucké Nové Mesto sa v utorok (29. 9.) dotkne zhruba 1160 odberných miest Stredoslovenskej distribučnej (SSD). TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že odstávka sa uskutoční v čase od 7.30 do 16.30 h. "Energetici zo SSD pripravujú obmedzenie z dôvodu opráv a lezeckej revízie na vzdušnom vedení vysokého napätia. Keďže ide o práce s mimoriadnymi bezpečnostnými opatreniami, je nevyhnutné, aby sa vykonali v beznapäťovom stave," uviedol Gejdoš.



Ďalšiu odstávku naplánovala SSD v Hornom Vadičove 5. októbra. "Dotkne sa však len 20 odberných miest, prúd nepôjde v čase od 7.00 h do 16.00 h. Dolný Vadičov čaká odstávka elektriny ešte 16. októbra od 7.30 do 15.30 h. Zasiahne necelých sto domácností. Úplný zoznam adries s presným časom odstávok je vždy aktuálny na internetovej stránke distribučnej spoločnosti v časti Plánované odstávky," dodal hovorca SSD.