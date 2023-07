Odstránené bilbordy v Prievidzi nahrádza zeleň

Prievidza 21. júla (TASR) - Samospráva Prievidze pokračuje v znižovaní vizuálneho smogu na území mesta. Po nepotrebných dopravných značkách odstraňuje nepovolené bilbordy, tie nahrádza stromami.



S iniciatívou prišiel viceprimátor Michal Dobiaš, podľa ktorého je práve najväčším vizuálnym smogom v meste reklama, bilbordy. "Naše odhady hovoria, že na území mesta je približne 200 bilbordov, časť z nich je aj nelegálna. My, samozrejme, pracujeme na odhaľovaní nelegálnej reklamy, veľká časť bilbordov je však na súkromných pozemkoch, na ktoré mesto nemá páky," spomenul Dobiaš.



Radnica podľa neho aktívne komunikuje so spoločnosťami, ktoré majú bilbordy na mestských pozemkoch. "Snažíme sa s nimi rokovať jednak o tom, aby sme nájomné zmluvy dávali maximálne na tri roky, súčasťou tej dohody je aj to, že nejaký počet takýchto reklám odstránia," priblížil.



Príkladom sú bilbordy, ktoré už mesto dalo odstrániť na sídlisku Kopanice. "Chceme ísť cestou, že namiesto bilbordov zasadíme stromy. Nie vždy je to možné, pretože berieme do úvahy to, či na danom pozemku nie sú inžinierske siete, ktoré by bránili vysadeniu stromu," ozrejmil Dobiaš.



V lokalite na Kopaniciach, kde veľkorozmerné reklamy odstránili, vysadila radnica platan, ktorý podľa neho pomerne rýchlo rastie. "Potrebujeme totiž dostať veľmi veľa vzrastlých stromov do verejného priestoru. Platí zásada, že stromy v lete ochladzujú a v zime otepľujú. Listnaté stromy sú väčším zdrojom kyslíka ako ihličnany," doplnil viceprimátor.



Mesto od januára odstránilo približne štyri bilbordy, dohodnuté je so spoločnosťami na ďalších siedmich, ktoré odstránia počas nasledujúcich týždňov. "V tomto trende chceme pokračovať. Odhadujem, že do konca roka by malo zmiznúť 20 až 25 bilbordov," avizoval Dobiaš s tým, že samospráva v uplynulom období pristúpila k odstráneniu aj prvých tzv. citylightov na Námestí slobody.