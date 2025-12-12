< sekcia Regióny
Odstránili poškodený vozeň z októbrovej zrážky vlakov
Poškodené vozne rýchlikov, ktoré sa pri Rožňave v októbri zrazili, sú už v umiestnené v železničnej stanici v Jablonove nad Turňou a sú pripravené na likvidáciu.
Autor TASR
Jablonov nad Turňou 12. decembra (TASR) - Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava odstránili poškodený vozeň a palivovú nádrž rušňa po októbrovej nehode dvoch rýchlikov. Na mieste po zrážke vlakov naďalej ostáva poškodený rušeň. Na sociálnej sieti o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Poškodené vozne rýchlikov, ktoré sa pri Rožňave v októbri zrazili, sú už v umiestnené v železničnej stanici v Jablonove nad Turňou a sú pripravené na likvidáciu. Palivová nádrž rušňa bude premiestnená do rušňového depa v Košiciach.
Z miesta nehody bude ešte potrebné odstrániť rušeň, ktorý po zrážke zostal v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. „O ďalšom postupe pri odstraňovaní rušňa 757 rozhodneme podľa terénnych a technických možností,“ uviedla ZSSK.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) v novembri informoval, že nehodu spôsobila chyba rušňovodiča, ktorý prešiel na červenú a nerešpektoval signalizáciu pred tunelom.
