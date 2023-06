Odstraňovanie grafitov v Bratislave stojí ročne 60.000 až 100.000 eur

Bratislava 25. júna (TASR) - Odstraňovanie grafitov v Bratislave každoročne stojí približne 60.000 až 100.000 eur. Dianie v uliciach hlavného mesta monitorujú aj zamestnanci mestskej polície (MsP) na kamerovom pracovisku. Pre TASR to priblížila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Na objekty, kde dochádza k opätovnému pomaľovaniu, aplikujeme antigrafity náter," uviedla Schmucková. Situáciu v denných aj nočných hodinách podľa nej sleduje MsP, ktorá kontroluje dodržiavanie verejného poriadku a zabezpečuje ochranu majetku. Ozrejmila, že počas služby sa zameriavajú aj na kontroly vybraných podchodov a mostov s cieľom eliminovať prípady "sprejerstva".



Čistenie objektov od grafitov zabezpečujú podľa potreby počas celého roka. "Ide najmä o mosty, podchody, lávky, múry a podobne," konkretizovala hovorkyňa.



MsP v Bratislave monitoruje aj grafity, ktoré pribudnú bez toho, aby si to všimla hliadka či pracovníci na kamerovom pracovisku. "Vybrané miesta v hlavnom meste pravidelne fotografujeme v týždňových intervaloch. Ak grafity pribudnú, tak prostredníctvom kamerových záznamov spätne dohľadávame páchateľov," priblížil pre TASR vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko.



V poslednom období podľa neho zadržali trojicu vandalov, ktorí sprejovali v blízkosti Mostu Lanfranconi a ďalších, ktorí sprejovali pri Starom Moste v Petržalke. Pri trestných činoch, teda spôsobenia väčšej škody ako je 266 eur, MsP spolupracuje s Policajným zborom. "V prípade drobnejších poškodení ide o priestupok, kde je možné uložiť pokutu do 331 eur," doplnil Borko.



V Banskej Bystrici majú dve legálne plochy určené na tvorbu grafity a street art, spresnila pre TASR hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová. "Hliadky MsP v Banskej Bystrici venujú pozornosť svojmu okoliu počas plnenia pracovných úloh a vykonávania kontrolných činností," povedala s tým, že prostredníctvom kamerového systému sú schopní stotožniť páchateľa.



Podnety podľa nej prichádzajú aj priamo od obyvateľov. Suma za odstraňovanie grafitov je podľa jej slov individuálna a závisí od rozsahu poškodenia. "Banskobystrická samospráva má uzavretú poistnú zmluvu, v ktorej je zahrnuté aj poistenie v prípade vandalizmu," podotkla.