< sekcia Regióny
Odstraňujú poruchu na vodovodnom potrubí na hlavnej ulici v Trebišove
Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.
Autor TASR
Trebišov 3. marca (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) aktuálne pracuje na odstránení poruchy na vodovodnom potrubí v Trebišove na ulici M. R. Štefánika, ktorá bola nahlásená v pondelok (2. 3.) večer. „Predpokladané odstránenie poruchy je v priebehu dnešného dňa, pokiaľ nenastanú nepredvídané okolnosti,“ informovala v utorok VVS.
K náhlej poruche na vodovodnom potrubí došlo na hlavnej ulici Trebišova oproti čerpacej stanici. „Bez dodávky vody zostávajú momentálne iba prevádzky v bezprostrednom okolí poruchy,“ uviedli vodárne. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.
Po zistení poruchy pracovníci VVS bezodkladne vykonali potrebné technické opatrenia vrátane zmeny smeru prúdenia vody, aby sa minimalizoval dopad na obyvateľov mesta. „Krátkodobé prerušenie dodávky pitnej vody v meste trvalo približne jednu hodinu. Dodávka vody pre domácnosti je v súčasnosti zabezpečená,“ doplnila spoločnosť.
Na odstránení poruchy pracujú v spolupráci s mestom Trebišov a správcami inžinierskych sietí. Následne spoločnosť uvedie poškodenú cestnú komunikáciu do pôvodného stavu.
K náhlej poruche na vodovodnom potrubí došlo na hlavnej ulici Trebišova oproti čerpacej stanici. „Bez dodávky vody zostávajú momentálne iba prevádzky v bezprostrednom okolí poruchy,“ uviedli vodárne. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.
Po zistení poruchy pracovníci VVS bezodkladne vykonali potrebné technické opatrenia vrátane zmeny smeru prúdenia vody, aby sa minimalizoval dopad na obyvateľov mesta. „Krátkodobé prerušenie dodávky pitnej vody v meste trvalo približne jednu hodinu. Dodávka vody pre domácnosti je v súčasnosti zabezpečená,“ doplnila spoločnosť.
Na odstránení poruchy pracujú v spolupráci s mestom Trebišov a správcami inžinierskych sietí. Následne spoločnosť uvedie poškodenú cestnú komunikáciu do pôvodného stavu.