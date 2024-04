Odstrelom medveďa v Liptovskom Mikuláši sa bude zaoberať enviropolícia

Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - Prípadom odstrelu medveďa, ktorý v marci tohto roka v centre Liptovského Mikuláša zranil piatich ľudí, sa bude zaoberať vyšetrovateľ enviropolície. Pre TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Občianska iniciatíva My sme les vo veci podala trestné oznámenie pre podozrenie z neoprávneného usmrtenia chráneného živočícha. Envirorezort v reakcii uviedol, že ide o zúfalú snahu iniciatívy zviditeľniť sa.



"Môžeme potvrdiť, že trestné oznámenie nám bolo doručené. Prípadom sa bude zaoberať vyšetrovateľ enviropolície a bude postupovať v zmysle zákona," uviedla v utorok k prípadu Bárdyová s tým, že viac informácií v tejto chvíli nemožno poskytnúť.



Podanie trestného oznámenia avizovali zástupcovia iniciatívy koncom uplynulého týždňa. Spochybňujú, že pri Liptovskom Mikuláši došlo k usmrteniu správneho medveďa. Podľa iniciatívy išlo len o divadlo na upokojenie časti verejnosti. "Jedinec, ktorý prebehol Liptovským Mikulášom a zranil piatich ľudí, bol identifikovaný ako samec s hmotnosťou 80 až 100 kilogramov. Medzi Závažnou Porubou a Iľanovom bola usmrtená samica s hmotnosťou 67,9 kilogramu. Myslíme si, že v tomto prípade neboli splnené zákonné podmienky a išlo o náhodne zastreleného medveďa, ktorý nestratil plachosť a svojím správaním neohrozoval ľudí a ich majetok," vysvetlil Ondrej Kameniar z My sme les.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) uviedlo, že predstavitelia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR jasne vysvetlili postup pri odstrele medveďa, ktorý útočil, aj jeho stotožnenie. "Aktivity považujeme za zúfalú snahu iniciatívy o zviditeľnenie sa. Aj z dôvodu takýchto aktivít je dobré, že v dohľadnej budúcnosti bude v parlamente schválená a zmenená legislatíva, ktorá výrazne uľahčí odstrel problémových medveďov," skonštatovali v stanovisku z odboru komunikácie MŽP.



V marci v uliciach Liptovského Mikuláša behal medveď, zranil pri tom piatich ľudí. Záchranné a bezpečnostné zložky ho vytlačili do lesa medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. Po niekoľkých dňoch ho zastrelili. ŠOP SR informovala, že problémového medveďa našli s pomocou dronov a špeciálnej techniky do 1,5 hodiny po incidente. Trojročnú medvedicu s váhou takmer 70 kilogramov nasledujúce dni monitorovali s cieľom potvrdiť jej identifikáciu. Počas monitorovania medveďa s dronmi nalietali zhruba 74 kilometrov. Cieľom bolo v čo najväčšej miere potvrdiť, že ide o správneho jedinca.