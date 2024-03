Odsúdeného R. Dupkalu nahradí Z. Ondrejčáková a P. Cvengroš

Prešov 5. marca (TASR) - Prešovského mestského a krajského poslanca Rudolfa Dupkalu, ktorý dostal za prijímanie úplatku päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody, nahradí v mestskom zastupiteľstve Zuzana Ondrejčáková a v krajskom Peter Cvengroš.



Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, mesto rešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v utorok potvrdil skorší verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). V prípade zániku poslaneckého mandátu Rudolfa Dupkalu bude mesto postupovať v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva. "Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát," povedal Hudák s tým, že v zmysle zákona je náhradníčkou Zuzana Ondrejčáková.



Nastúpenie jej oznámi a odovzdá osvedčenie primátor mesta. "Oznam v tejto veci bude v najbližších dňoch zverejnený na úradnej tabuli," doplnil Hudák.



Podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daši Jeleňovej, mandát poslanca PSK vo volebnom obvode sedem Prešov uvoľnil zvolený poslanec Rudolf Dupkala v zmysle zákona o vyšších územných celkoch dňom 5. marca 2024.



"Podľa zápisnice Volebnej komisie PSK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja, konaných 29. októbra 2022, vyplýva, že náhradníkom vo volebnom obvode sedem Prešov, ktorý získal 5824 hlasov, je Peter Cvengroš," doplnila Jeleňová. Funkcie poslanca zastupiteľstva PSK sa podľa jej slov ujme po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva PSK.



Rudolf Dupkala dostal za prijímanie úplatku päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rozhodnutia súdov sú právoplatné. Dupkala mal podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Dupkala na hlavnom pojednávaní ŠTS pripustil, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Odmieta, že by za to žiadal či prijal úplatok. Cíti sa byť nevinný.