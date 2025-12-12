< sekcia Regióny
Odsúdení hrali a spievali seniorom v Dubnici nad Váhom
Hudobná skupina zložená z odsúdených zaspievala a zahrala minulý rok najmä moderné piesne.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 12. decembra (TASR) - Klientov zariadenia pre seniorov Dubina v Dubnici nad Váhom potešili už druhý rok po sebe odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
Hudobná skupina zložená z odsúdených zaspievala a zahrala minulý rok najmä moderné piesne. Tento rok stavili na klasiku a pripravili si tradičné ľudové piesne a vianočné koledy.
„Rodinní príslušníci majú málokedy toľko času, aby sa našim klientom mohli naplno venovať v predvianočnom období. Preto sa im snažíme zaujímavým programom a výnimočnými stretnutiami toto obdobie spríjemniť. Prišli k nám odsúdení z dubnického ústavu, je to pre nich niečo nové a zaujímavé,“ uviedla riaditeľka zariadenia Iveta Kolmanová.
Podľa pedagogičky vzdelávania a hovorkyne dubnickej väznice Daniely Bartošovej majú odsúdení možnosť vybrať si spomedzi viacerých voľnočasových krúžkov, ku ktorým patrí aj hudobný krúžok.
„Poskytujeme im vedenie a priestor, aby mohli svoje voľnočasové aktivity a záľuby rozvíjať aj počas výkonu trestu. Zároveň sa venujeme aj iným kreatívnym činnostiam. Seniorom sme preto priniesli vlastnoručne vyrobené ružence, aranžmány, anjelikov a zvončeky z recyklovaných materiálov,“ doplnila Bartošová.
Podľa dubnického primátora Petra Wolfa radnica spolupracuje s ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom aj v Ilave dlhodobo. Väčšinou prebieha na úrovni technických služieb v rámci čistenia či estetizácie mesta.
„V poslednej dobe sme spoluprácu rozšírili aj o ďalšie činnosti. Nábytok v zariadení pre seniorov po jeho rekonštrukcii vyrobili práve odsúdení z Ilavy, no a teraz sa už dva roky po sebe vzájomná spolupráca mesta a väznice posúva aj na kultúrno-spoločenskú úroveň,“ zhodnotil Wolf.
Hudobná skupina zložená z odsúdených zaspievala a zahrala minulý rok najmä moderné piesne. Tento rok stavili na klasiku a pripravili si tradičné ľudové piesne a vianočné koledy.
„Rodinní príslušníci majú málokedy toľko času, aby sa našim klientom mohli naplno venovať v predvianočnom období. Preto sa im snažíme zaujímavým programom a výnimočnými stretnutiami toto obdobie spríjemniť. Prišli k nám odsúdení z dubnického ústavu, je to pre nich niečo nové a zaujímavé,“ uviedla riaditeľka zariadenia Iveta Kolmanová.
Podľa pedagogičky vzdelávania a hovorkyne dubnickej väznice Daniely Bartošovej majú odsúdení možnosť vybrať si spomedzi viacerých voľnočasových krúžkov, ku ktorým patrí aj hudobný krúžok.
„Poskytujeme im vedenie a priestor, aby mohli svoje voľnočasové aktivity a záľuby rozvíjať aj počas výkonu trestu. Zároveň sa venujeme aj iným kreatívnym činnostiam. Seniorom sme preto priniesli vlastnoručne vyrobené ružence, aranžmány, anjelikov a zvončeky z recyklovaných materiálov,“ doplnila Bartošová.
Podľa dubnického primátora Petra Wolfa radnica spolupracuje s ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom aj v Ilave dlhodobo. Väčšinou prebieha na úrovni technických služieb v rámci čistenia či estetizácie mesta.
„V poslednej dobe sme spoluprácu rozšírili aj o ďalšie činnosti. Nábytok v zariadení pre seniorov po jeho rekonštrukcii vyrobili práve odsúdení z Ilavy, no a teraz sa už dva roky po sebe vzájomná spolupráca mesta a väznice posúva aj na kultúrno-spoločenskú úroveň,“ zhodnotil Wolf.