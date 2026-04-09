Odsúdení pomáhajú pri čistení krajských ciest, začali na Donovaloch
Spolupráca prichádza v období zvýšeného objemu prác po zimnej údržbe ciest, keď je potrebné intenzívne čistenie komunikácií od posypového materiálu a nečistôt.
Autor TASR
Donovaly 9. apríla (TASR) - Odsúdení ľudia, ktorí si odpykávajú svoj trest v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, pomáhajú Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BBRSC) pri čistení krajských ciest. Informovalo o tom vo štvrtok vedenie BBRSC na Donovaloch. Práve na frekventovanom horskom priechode odštartovala ich vzájomná spolupráca, ktorá sa postupne rozšíri aj do ďalších lokalít Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
„Zmluvu o vykonávaní prác sme uzatvorili na obdobie od 1. apríla do konca tohto roka. Predmetom spolupráce je zabezpečenie pracovnej sily z radov odsúdených, ktorí budú za odplatu vykonávať najmä čistenie komunikácií a ďalšie manuálne práce podľa potrieb BBRSC. Práce budú vykonávať predovšetkým na cestách druhej a tretej triedy, výnimočne i na cestách prvej triedy v rámci BBSK,“ vysvetlil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Spolupráca prichádza v období zvýšeného objemu prác po zimnej údržbe ciest, keď je potrebné intenzívne čistenie komunikácií od posypového materiálu a nečistôt. Zapojenie odsúdených má pomôcť efektívnejšie zvládnuť sezónny nápor prác. Do pracovného procesu sa denne zapojí približne 20 odsúdených v závislosti od aktuálnych potrieb a kapacitných možností. Práce budú vykonávať v pracovných dňoch v jednozmennej prevádzke, spravidla v čase od 7.00 do 13.30 h pod dohľadom poverených zamestnancov BBRSC a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
„Nadviazanie tejto spolupráce vnímame ako významný krok, ktorý nám pomôže zvládnuť zvýšený objem prác najmä po zimnej sezóne. Zároveň dáva odsúdeným príležitosť získať pracovné návyky a pripraviť sa na návrat do bežného života. Som presvedčený, že aj toto je našou úlohou a po sociálnych podnikoch nadväzujeme aj túto spoluprácu, ktorá, verím, rovnako ako nás poteší aj verejnosť,“ zdôraznil Turčan.
Odsúdených riadne zaškolili v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných postupov i požiarnej ochrany. Sú vybavení pracovným odevom, ochrannými prostriedkami vrátane reflexných prvkov a majú zabezpečený pitný režim. Organizáciu práce, jej riadenie a kontrolu kvality zabezpečuje BBRSC.
„Naším cieľom je podporiť resocializáciu odsúdených, rozvíjať ich pracovné návyky a uľahčiť ich začlenenie do spoločnosti. Zároveň nás teší, že môžeme byť prínosom aj pre región,“ doplnil riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Miroslav Dohnan.
„Zmluvu o vykonávaní prác sme uzatvorili na obdobie od 1. apríla do konca tohto roka. Predmetom spolupráce je zabezpečenie pracovnej sily z radov odsúdených, ktorí budú za odplatu vykonávať najmä čistenie komunikácií a ďalšie manuálne práce podľa potrieb BBRSC. Práce budú vykonávať predovšetkým na cestách druhej a tretej triedy, výnimočne i na cestách prvej triedy v rámci BBSK,“ vysvetlil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Spolupráca prichádza v období zvýšeného objemu prác po zimnej údržbe ciest, keď je potrebné intenzívne čistenie komunikácií od posypového materiálu a nečistôt. Zapojenie odsúdených má pomôcť efektívnejšie zvládnuť sezónny nápor prác. Do pracovného procesu sa denne zapojí približne 20 odsúdených v závislosti od aktuálnych potrieb a kapacitných možností. Práce budú vykonávať v pracovných dňoch v jednozmennej prevádzke, spravidla v čase od 7.00 do 13.30 h pod dohľadom poverených zamestnancov BBRSC a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
„Nadviazanie tejto spolupráce vnímame ako významný krok, ktorý nám pomôže zvládnuť zvýšený objem prác najmä po zimnej sezóne. Zároveň dáva odsúdeným príležitosť získať pracovné návyky a pripraviť sa na návrat do bežného života. Som presvedčený, že aj toto je našou úlohou a po sociálnych podnikoch nadväzujeme aj túto spoluprácu, ktorá, verím, rovnako ako nás poteší aj verejnosť,“ zdôraznil Turčan.
Odsúdených riadne zaškolili v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných postupov i požiarnej ochrany. Sú vybavení pracovným odevom, ochrannými prostriedkami vrátane reflexných prvkov a majú zabezpečený pitný režim. Organizáciu práce, jej riadenie a kontrolu kvality zabezpečuje BBRSC.
„Naším cieľom je podporiť resocializáciu odsúdených, rozvíjať ich pracovné návyky a uľahčiť ich začlenenie do spoločnosti. Zároveň nás teší, že môžeme byť prínosom aj pre región,“ doplnil riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Miroslav Dohnan.