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Odsúdených v Bratislave pripravujú na návrat do bežného života
Pri príprave odsúdených na prepustenie ústav spolupracuje s občianskym združením KAMBEK, ktoré im pomáha riešiť rodinné vzťahy a pripravovať sa na samostatný život.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Odsúdených vo výstupnom oddiele Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava pripravujú na návrat do bežného života prostredníctvom poradenstva, odborných prednášok či pomoci pri vybavovaní dokladov. Cieľom je uľahčiť im prechod na slobodu a pomôcť pri opätovnom začlenení do spoločnosti. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informoval na svojom webe.
Pri príprave odsúdených na prepustenie ústav spolupracuje s občianskym združením KAMBEK, ktoré im pomáha riešiť rodinné vzťahy a pripravovať sa na samostatný život. Po prepustení im poskytuje podporu najmä pri hľadaní stabilného bývania a legálneho zamestnania. Združenie zároveň poskytuje ústavu spätnú väzbu o tom, ako sa bývalým odsúdeným darí na slobode.
Súčasťou prípravy boli aj odborné prednášky zamerané na právne a finančné otázky. Zástupcovia Centra právnej pomoci odsúdeným priblížili možnosti využívania bezplatných právnych služieb a vysvetlili im problematiku osobného bankrotu vrátanie riešenia dlhov a exekúcií po prepustení.
Ústav sa zameral aj na praktické záležitosti. Siedmim odsúdeným umožnil opustiť jeho priestory, aby si mohli osobne vybaviť nový občiansky preukaz v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Ďalší štyria odsúdení dostali možnosť stráviť čas s rodinnými príslušníkmi v bratislavskej Medickej záhrade v sprievode personálu.
„Tento mimoriadny voľný čas v okruhu svojich blízkych využili v pokojnom prostredí mestského parku na upevnenie rodinných väzieb, ktoré sú kľúčové pre ich úspešnú resocializáciu a budúci návrat do občianskeho života,“ uviedol ZVJS.
Pri príprave odsúdených na prepustenie ústav spolupracuje s občianskym združením KAMBEK, ktoré im pomáha riešiť rodinné vzťahy a pripravovať sa na samostatný život. Po prepustení im poskytuje podporu najmä pri hľadaní stabilného bývania a legálneho zamestnania. Združenie zároveň poskytuje ústavu spätnú väzbu o tom, ako sa bývalým odsúdeným darí na slobode.
Súčasťou prípravy boli aj odborné prednášky zamerané na právne a finančné otázky. Zástupcovia Centra právnej pomoci odsúdeným priblížili možnosti využívania bezplatných právnych služieb a vysvetlili im problematiku osobného bankrotu vrátanie riešenia dlhov a exekúcií po prepustení.
Ústav sa zameral aj na praktické záležitosti. Siedmim odsúdeným umožnil opustiť jeho priestory, aby si mohli osobne vybaviť nový občiansky preukaz v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Ďalší štyria odsúdení dostali možnosť stráviť čas s rodinnými príslušníkmi v bratislavskej Medickej záhrade v sprievode personálu.
„Tento mimoriadny voľný čas v okruhu svojich blízkych využili v pokojnom prostredí mestského parku na upevnenie rodinných väzieb, ktoré sú kľúčové pre ich úspešnú resocializáciu a budúci návrat do občianskeho života,“ uviedol ZVJS.