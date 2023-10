Odtrhnutie svahu pod cestou by oddelilo väčšiu časť Podhoria od sveta

Podhorie 4. októbra (TASR) - Dlhodobo narušený svah pod cestou z Podhoria v okrese Banská Štiavnica smerom do časti Žakýl ohrozuje priamo nielen obyvateľov dvoch domov, ale v prípade, že sa svah odtrhne, tak aj spojenie so samotnou obcou a ostatným svetom. TASR to povedala starostka Dana Lóžiová.



"Ak by k tomu došlo, obyvatelia z časti Žakýl, ktorí sú najmä v seniorskom veku, ale aj niektoré rodiny s malými deťmi, by mali vážny problém s cestami mimo domov. Rovnako by sa tam nedostali hasiči či záchranná služba," uviedla. V tejto časti pritom žije asi 200 obyvateľov z asi 340-člennej obce.



Najväčší problém majú podľa starostky dva rodinné domy a ich záhrady, nachádzajúce sa nad cestou. "Jeden z nich má už viditeľnú trhlinu vo verande," podotkla. Ak by sa ale cesta v prípade nejakých väčších prívalových dažďov odtrhla, tak v problémoch sú aj domy pod cestou.



Obec našla riešenie spolu s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR, keď bola zaradená do 20 zosuvných území v rámci Slovenska. "Mali sme byť vybavení ešte v tomto roku, ale našu sanáciu zatiaľ nikto nerieši," konštatovala.



Podľa hovorcu MŽP SR Tomáša Ferenčáka asanácia zosuvu v obci Podhorie v časti Žakýl sa má realizovať v rámci projektu Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska. "Ministerstvo v súčasnosti pracuje na opatreniach, aby bolo možné pokračovať v geologických prácach s využitím finančných prostriedkov EÚ, či už v rámci dobiehajúceho Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako aj nového Programu Slovensko," uviedol pre TASR.



Ako dodal, MŽP SR je v kontakte so samosprávou obce Podhorie a ponúka konkrétne riešenia. "Pani starostke obce Podhorie sme umožnili realizovať sanáciu zosuvu s využitím financií z Environmentálneho fondu, a to bez spoluúčasti financovania obcou. Samospráva v tejto súvislosti dostala v auguste 2023 odporúčanie riešiť udalosť ako mimoriadnu situáciu v obci spôsobenú aktívnym zosuvom, ktorý ohrozuje jedinú prístupovú cestu do miestnej časti Žakýl," pripomenul.