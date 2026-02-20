Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ODVIEZOL JU VRTUĽNÍK: Pod Chopkom sa zranila lyžiarka

Žena si počas jazdy odtrhla snežný prevej, aktivovala lavínový batoh a v malej lavíne zišla niekoľko desiatok metrov smerom nadol.

Autor TASR
Demänovská Dolina 20. februára (TASR) - Horskí záchranári z nízkotatranského oblastného strediska Jasná pomáhali v piatok 41-ročnej slovenskej lyžiarke, ktorá sa zranila v Retranslačnom žľabe na severozápadnej strane Chopka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Žena si počas jazdy odtrhla snežný prevej, aktivovala lavínový batoh a v malej lavíne zišla niekoľko desiatok metrov smerom nadol. „Bola čiastočne zasypaná a pádom si privodila poranenie dolnej končatiny. Horskí záchranári ju po dosiahnutí vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížila zásah HZS.

Doplnila, že o súčinnosť bola pre urýchlenie zásahu požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice, ktorá pacientku letecky transportovala do nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši.
