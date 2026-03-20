Odvodnenie ulice Na Veľký Diel v Žiline bude stáť viac ako 668.000 eur
Ulica Na Veľký Diel je dôležitou miestnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje prepojenie sídliska Solinky s Ulicou vysokoškolákov.
Autor TASR
Žilina 20. marca (TASR) - Žilinská radnica pripravuje projekt odvodnenia ulice Na Veľký Diel. Projekt počíta s vybudovaním dažďovej kanalizácie aj následnou obnovou povrchu vozovky, pričom investícia vo výške viac ako 668.000 eur je hradená z eurofondov s osempercentnou spoluúčasťou mesta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Ulica Na Veľký Diel je dôležitou miestnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje prepojenie sídliska Solinky s Ulicou vysokoškolákov. „Výstavba chodníka a cyklotrasy v roku 2019 však zmenila spôsob, akým z nej odteká dažďová voda. Kým v minulosti voda odtekala prirodzene cez nespevnenú krajnicu do okolitého terénu, po osadení obrubníkov sa tento odtok zablokoval. Počas intenzívnejších zrážok tak voda zostáva na vozovke, kde v kombinácii s pozdĺžnym sklonom cesty postupne vymieľa krajnicu a narúša asfaltový povrch,“ priblížila Ondrášová.
Riešením tejto situácie je podľa jej slov vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, ktorá bude bezpečne odvádzať zrážkovú vodu z komunikácie. „Dažďová kanalizácia bude vedená priamo v jazdnom pruhu existujúcej komunikácie, preto si stavebné práce vyžiadajú dočasné obmedzenia verejnej aj individuálnej dopravy v nevyhnutnom rozsahu,“ poznamenala hovorkyňa mesta.
Doplnila, že po vybudovaní kanalizácie a úprave konštrukčných vrstiev vozovky bude v dotknutom úseku položený nový asfaltový povrch v celej šírke jazdného pásu. Súčasťou projektu je aj obnova dopravného značenia. Stavebné práce by sa mali začať v apríli a trvať budú tri mesiace.
Ulica Na Veľký Diel je dôležitou miestnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje prepojenie sídliska Solinky s Ulicou vysokoškolákov. „Výstavba chodníka a cyklotrasy v roku 2019 však zmenila spôsob, akým z nej odteká dažďová voda. Kým v minulosti voda odtekala prirodzene cez nespevnenú krajnicu do okolitého terénu, po osadení obrubníkov sa tento odtok zablokoval. Počas intenzívnejších zrážok tak voda zostáva na vozovke, kde v kombinácii s pozdĺžnym sklonom cesty postupne vymieľa krajnicu a narúša asfaltový povrch,“ priblížila Ondrášová.
Riešením tejto situácie je podľa jej slov vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, ktorá bude bezpečne odvádzať zrážkovú vodu z komunikácie. „Dažďová kanalizácia bude vedená priamo v jazdnom pruhu existujúcej komunikácie, preto si stavebné práce vyžiadajú dočasné obmedzenia verejnej aj individuálnej dopravy v nevyhnutnom rozsahu,“ poznamenala hovorkyňa mesta.
Doplnila, že po vybudovaní kanalizácie a úprave konštrukčných vrstiev vozovky bude v dotknutom úseku položený nový asfaltový povrch v celej šírke jazdného pásu. Súčasťou projektu je aj obnova dopravného značenia. Stavebné práce by sa mali začať v apríli a trvať budú tri mesiace.