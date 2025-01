Odvolací proces s Jozefom H. je naplánovaný na koniec januára

Bratislava 7. januára (TASR) - Odvolací proces s Jozefom H., obžalovaným z vraždy partnerky, je na Krajskom súde v Bratislave naplánovaný na 28. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe ministerstva spravodlivosti. Obžalovaný sa odvolal voči výške trestu odňatia slobody, voči zaradeniu do maximálneho stupňa stráženia a voči ochrannému dohľadu.



Senát Mestského súdu Bratislava I uložil minulý rok v októbri Jozefovi H. za vraždu partnerky v bratislavskom byte 23-ročný trest väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil aj ochranné psychiatrické a protialkoholické liečenie ústavnou formou. Rovnako mu uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a nahradiť poškodenému škodu v sume 2941 eur. Podľa prokurátora súd rozhodol v súlade s návrhom prokuratúry a trest považoval za spravodlivý.



Na prvom hlavnom pojednávaní obžalovaný priznal vinu, preto sa dokazovanie vykonávalo iba o výroku o treste.



Polícia minulý rok v januári informovala o náleze tela ženy bez známok života v jednom z bytov v druhom bratislavskom okrese. Podozrivého neskôr zadržali, po obvinení ho súd vzal do väzby.