Odvolací súd rozhodne do 5 dní,či expolicajt Pavol V. zostane vo väzbe

Bratislava 22. júla (TASR) - Odvolací Krajský súd (KS) v Bratislave do piatich dní rozhodne, či expolicajt Pavol V. obvinený v kauze lustrácií bude definitívne stíhaný väzobne.



"Dňa 22. júla bola odvolaciemu (sťažnostnému) KS v Bratislave doručená (predložená) sťažnosť obvineného P. V. proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava III o vzatí do väzby. Príslušný senát po naštudovaní veci rozhodne o tejto sťažnosti v zmysle Trestného poriadku, t. j. v zákonnej lehote piatich pracovných dní od doručenia sťažnosti," uviedol v stredu pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak.



Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava III zobral koncom júna policajta postaveného mimo služby do kolúznej väzby z dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Voči tomuto rozhodnutiu podal Pavol V. sťažnosť, preto bude vo veci rozhodovať KS v Bratislave.



Pavla V. obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súvislosti s lustrovaním ďalších osôb, ktoré nie sú súčasťou novinárskej obce. V súčasnosti je podľa polície postavený mimo služby. Doteraz čelil podľa polície jednému obvineniu pre podozrenie zo spáchania rovnakých skutkov, teda za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a zneužitie právomoci verejného činiteľa, v súvislosti s lustrovaním nebohého Jána Kuciaka.



O lustrovaní novinárov vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na začiatku roka aj exnovinár a niekdajší riaditeľ kontrarozviedky SIS Peter Tóth. Podľa vlastných slov mu lustráciu s obálkami 28 novinárov odovzdal osobne Marian K. Ten je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Podľa prokuratúry si mal Marian K. objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.