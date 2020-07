Oficiálne debaty o umiestnení Nového Istropolisu sa ešte nerealizujú

Bratislave 17. júla (TASR) – Zatiaľ sa nerealizujú žiadne oficiálne rokovania so žiadnym vlastníkom pozemku o vybudovaní národného kultúrno-kongresového centra (NKKC). Pre TASR to uviedlo občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré vznik NKKC iniciuje, s tým, že oficiálne debaty môžu nastať až za účasti štátu. Združenie tak reagovalo na zámer developera Immocap Group na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, vybudovať projekt Nový Istropolis. Investor potvrdil, že sa bude usilovať, aby NKKC vzniklo práve tam.



"Dnes sme stále len na začiatku dlhodobého procesu a momentálne sme vo fáze, v ktorej spoločne s ministerstvom financií riešime základné právne rámce štátnej pomoci a čo najefektívnejšie možnosti špecifikácie samotnej účasti štátu v združení a jeho štruktúrach. Výber najvhodnejšej lokality, ako aj samotné rokovania s majiteľmi pozemkov budú možné až po týchto krokoch," uviedlo združenie. Potvrdilo, že sleduje kroky developera Immocap Group a sleduje aj kroky ďalších vlastníkov pozemkov, kde by mohlo vzniknúť NKKC. "O tom, kde sa bude tento verejný projekt realizovať, nerozhodne občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum samostatne. Dôležitým míľnikom musí byť vstup štátu do tejto neziskovej entity a následne spoločné hľadanie vhodnej lokality. V našom záujme je transparentne hľadať a nájsť toho najlepšieho partnera a lokalitu na vznik nového NKKC za účasti štátu," poznamenalo združenie.



Jeho členovia tvrdia, že za posledné roky, čo sa téme venujú, sa stretli takmer s každým relevantným hráčom, ktorý by mohol byť nápomocný pri vzniku kultúrneho a kongresového centra, a teda s verejnými inštitúciami, mestom, združeniami cestovného ruchu, krajom, štátom, súkromnými developermi či vlastníkmi pozemkov vrátane spoločnosti Immocap Group. "Naše stretnutia mali informatívny charakter, kde sme predstavili naše plány a zisťovali potenciálny záujem partnerov verejného a súkromného sektora v oblasti podpory tohto zámeru," vysvetlilo združenie.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa majú vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).