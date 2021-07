VIDEO: Olympijský festival v Šamoríne kopíruje hry v Tokiu

Šamorín 23. júla (TASR) – Olympijský festival má ambíciu priblížiť najväčší športový sviatok širokej verejnosti. Prvý ročník sa bude konať v Šamoríne od 23. júla do 8. augusta, v rovnakom období ako hry XXXII. olympiády v Tokiu, pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



Vstup do areálu x-bionic sphere v Šamoríne bude bezplatný. „Nápad na toto podujatie nevyšiel z našej hlavy, no keď sme o ňom pred dvoma rokmi začali rozprávať, ani sme netušili, aký môže mať význam. Fanúšikovia športu si budú môcť prenesenú atmosféru hier vyskúšať u nás doma a to v čase, keď niečo podobné nemôžu prežívať ani Japonci priamo na olympiáde," povedal na brífingu v Šamoríne prezident SOŠV Anton Siekel.







Dospelí aj deti si budú môcť v spolupráci so športovými zväzmi vyskúšať na festivale 29 olympijských športov. „Toto môže byť cesta ako motivovať deti, aby sa k športu v tejto komplikovanej dobe vrátili. Je to aj možnosť, aby tréneri objavili nové talenty a pozvali ich do klubu. Na festivale prevažuje šport, ale má aj spoločensko-kultúrny charakter. Každý, kto príde, si tu nájde to svoje. Nie každý môže byť olympijský víťaz, no každý sa môže športom baviť a zároveň pracovať na svojej fyzickej kondícii. Verím, že to nebude jediný ročník, ale stane sa tradíciou," vyjadril presvedčenie prezident SOŠV.



Medzi ambasádorov podujatia patria Anastasia Kuzminová, Róbert Vittek, či Dominika Cibulková. Väčšina z členov slovenskej výpravy by sa po príchode z Tokia mala v Šamoríne taktiež objaviť a bude možné od nich získať autogram, či fotografiu.



„Pre každého športovca sú olympijské hry vrcholom. Tento festival je príležitosťou, aby sme nielen zažili atmosféru hier, ale aj aby sme spoločne pocítili, že sme jeden celok. Už ako športovkyňa som cítila podporu fanúšikov a bolo to pre mňa dôležité. Teraz som fanúšikom ja a tu môžeme oslavovať úspechy našich športovcov spoločne. Dôležité je, aby sme nepočítali medaily, ale aby sme našim športovcom verili a podporovali ich, keď sa im bude dariť a aj keď sa im dariť nebude," pripomenula trojnásobná zlatá olympijská medailistka Anastasia Kuzminová.