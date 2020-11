Ohňostroj v Považskej Bystrici nebude, peniaze pôjdu na nový sonograf

Považská Bystrica 25. novembra (TASR) – Vítanie Nového roka bude v Považskej Bystrici bez ohňostroja. Za ušetrené peniaze kúpi radnica sonografický prístroj pre Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici. Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, sonografický prístroj s dopplerom pomôže aj pri liečbe komplikovaných stavov pacientov s ochorením COVID-19.



„Situácia so šírením pandémie nového koronavírusu nie je dobrá, počty nakazených stále pribúdajú a od toho sa odvíjajú aj opatrenia, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR. Výrazné obmedzenia majú všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Vzhľadom na to nie je možné organizovať tak, ako bolo zvykom, silvestrovský program. Preto sme sa rozhodli, že zrušíme aj ohňostroj,“ povedal Janas.



Ako dodal, po dohode s riaditeľom NsP Igorom Steinerom kúpia prístroj, ktorý bude môcť využívať interné oddelenia a teraz covidové oddelenie. „Celkovo sme na jeho kúpu vyčlenili 12.000 eur. Zdravotníci aktuálne zažívajú obrovský nápor, ľudia pracujúci v nemocniciach to nemajú ľahké a veríme, že im práve tento dar aspoň čiastočne pomôže pri ich práci a zároveň bude prínosom pre pacientov,“ zdôraznil primátor.



„Som nesmierne rád, že mesto nemocnici zakúpi sonografický prístroj s dopplerom na vyšetrenie ciev. Ten je možné využiť na internom oddelení a angiologickej ambulancii. Keďže jedna z komplikácií covidových pacientov sú trombózy ciev a pľúcne embólie, bude nám tento prístroj nápomocný v aktuálnej situácii práve tu,“ uviedol Steiner.