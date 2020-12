Ohňostroj v Trnave nebude, kompenzáciou je hra Škriatkovo kúzlo

Trnava 25. decembra (TASR) – Silvestrovský ohňostroj v Trnave, ktorý býva vďaka rovinatému terénu mesta vidieť do širokého okolia, tento rok oblohu nerozjasní. Mesto Trnava sa rozhodlo koncoročnú atrakciu nezorganizovať, dôvodom sú podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej bezpečnostné opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19. Platí to aj pre detský ohňostroj, ktorý sa odohráva tradične v podvečer Silvestra.



"Pristúpili sme k tomuto kroku, aby pominula príležitosť na zhromažďovanie sa," uviedla pre TASR Majtánová. Na hlavnom námestí neboli v tomto roku k dispozícii ani stánky vianočných trhov.



Ako kompenzáciu stráviť príjemné zimné chvíle v centre mesta, keď sa obnoví možnosť vychádzania, pripravila radnica interaktívnu zimnú rozprávku Škriatkovo kúzlo. Spustila ju niekoľko dní pred Vianocami. Zahrať si ju môže každý, stačí mu na to mobil. Umožní účastníkom spoznať svet trnavských škriatkov, trasa vychádza na zhruba 35-minútovú prechádzku, počas ktorej deti musia urobiť 1416 krokov, čo je v prepočte 6526 škriatkovských. Pre účastníkov hru nahovoril herec, trnavský rodák Dano Heriban. Hra je zaradená do súťažného projektu, ktorým sa Trnava uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.