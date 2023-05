Oklamal seniora: Podvodník ho pripravil o 15.000 eur

Bratislava 26. mája (TASR) - Bratislavskí policajti hľadajú podvodníka, ktorý mal v utorok (23. 5.) pripraviť 86-ročného seniora o 15.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Muž sa mal poškodenému predstaviť ako nadporučík od dvoch levov. "Uviedol mu, že jeho syn mal dopravnú nehodu, pri ktorej narazil do iného motorového vozidla a zranil malé dieťa, ktoré má rozbitú hlavu. Podľa slov údajného nadporučíka musí ako odškodné za zranené dieťa zaplatiť 15.000 eur," priblížila hovorkyňa.



Neznámy páchateľ seniorovi prikázal, aby peniaze vyhodil cez okno pred vchod domu. Ten to však odmietol. Podvodník tak seniorovi povedal, že po peniaze príde muž s menom Šufliarsky. Tomu poškodený peniaze dal. "Po príchode do bytu skontaktoval svojho syna, ktorý mu oznámil, že je v poriadku a vtedy senior zistil, že sa stal obeťou podvodu," dodala Šimková.



Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorého video zverejnila na sociálnej sieti. "Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na videu, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti," dodala.