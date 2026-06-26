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Okná do minulosti ukazujú dobovými fotografiami,ako vyzeral L. Mikuláš
Primátor Ján Blcháč doplnil, že oknami do minulosti chcú ukázať, že história nepatrí len do múzeí a kníh, ale aj do ulíc a na námestia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. júna (TASR) - Sklenené informačné tabule s dobovými fotografiami v Liptovskom Mikuláši ukazujú, ako kedysi vyzeralo centrum mesta, kde stála Starkovská rafinéria liehu, kníhtlačiareň bratov Rázusovcov, mýtna stanica či tkáčovňa. Okná do minulosti sú jedným z projektov, ktorými si Liptovskomikulášania pripomínajú 740 rokov od prvej písomnej zmienky o meste. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Okná do minulosti ľudia nájdu na Námestí osloboditeľov, dve na Námestí mieru, na Námestí Žiadostí slovenského národa, pri evanjelickom kostole Zbierka vo Vrbici, pri kostole v Liptovskej Ondrašovej, pri moste ponad Váh do Palúdzky a na sídlisku Podbreziny. „Súčasťou každej konštrukcie je veľkoformátová sklenená tabuľa s priehľadnou historickou fotografiou. Keď sa návštevník postaví pred panel a pozrie sa cez sklo, uvidí minulosť prekrytú so súčasnou podobou miesta. Zaniknuté budovy, pôvodné uličné fronty či dávne dominanty mesta tak ožívajú priamo v priestore, kde kedysi stáli,“ uviedla Nemcová.
Každý panel obsahuje aj textovú časť s QR kódom, ktorá približuje históriu konkrétneho miesta, významné osobnosti a udalosti, ktoré sa s ním spájajú. Po načítaní QR kódu si môžu návštevníci prezrieť ďalšie historické fotografie z danej lokality a dozvedieť sa viac o jej minulosti.
„Nebolo jednoduché nájsť vhodné historické zábery ani vhodné lokácie. Mnohé fotografie vznikli na voľných priestranstvách, ktoré dnes vypĺňajú nové budovy, cesty či iná infraštruktúra. Verím, že návštevníkov bude baviť hľadať správny uhol pohľadu a objavovať, ako sa Liptovský Mikuláš počas desaťročí menil,“ priblížila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Primátor Ján Blcháč doplnil, že oknami do minulosti chcú ukázať, že história nepatrí len do múzeí a kníh, ale aj do ulíc a na námestia. „Verím, že tento projekt pomôže obyvateľom aj návštevníkom objaviť Liptovský Mikuláš z novej perspektívy a lepšie spoznať jeho príbehy,“ dodal.
Nový projekt dopĺňa Historický kompas, ktorý modernou formou s audiosprievodcom približuje významné osobnosti a miesta Liptovského Mikuláša. Obsahuje 30 tabúľ s informáciami v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom QR kódov sa záujemcovia dostanú k rozšírenému obsahu na webovej stránke mesta.
Okná do minulosti ľudia nájdu na Námestí osloboditeľov, dve na Námestí mieru, na Námestí Žiadostí slovenského národa, pri evanjelickom kostole Zbierka vo Vrbici, pri kostole v Liptovskej Ondrašovej, pri moste ponad Váh do Palúdzky a na sídlisku Podbreziny. „Súčasťou každej konštrukcie je veľkoformátová sklenená tabuľa s priehľadnou historickou fotografiou. Keď sa návštevník postaví pred panel a pozrie sa cez sklo, uvidí minulosť prekrytú so súčasnou podobou miesta. Zaniknuté budovy, pôvodné uličné fronty či dávne dominanty mesta tak ožívajú priamo v priestore, kde kedysi stáli,“ uviedla Nemcová.
Každý panel obsahuje aj textovú časť s QR kódom, ktorá približuje históriu konkrétneho miesta, významné osobnosti a udalosti, ktoré sa s ním spájajú. Po načítaní QR kódu si môžu návštevníci prezrieť ďalšie historické fotografie z danej lokality a dozvedieť sa viac o jej minulosti.
„Nebolo jednoduché nájsť vhodné historické zábery ani vhodné lokácie. Mnohé fotografie vznikli na voľných priestranstvách, ktoré dnes vypĺňajú nové budovy, cesty či iná infraštruktúra. Verím, že návštevníkov bude baviť hľadať správny uhol pohľadu a objavovať, ako sa Liptovský Mikuláš počas desaťročí menil,“ priblížila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Primátor Ján Blcháč doplnil, že oknami do minulosti chcú ukázať, že história nepatrí len do múzeí a kníh, ale aj do ulíc a na námestia. „Verím, že tento projekt pomôže obyvateľom aj návštevníkom objaviť Liptovský Mikuláš z novej perspektívy a lepšie spoznať jeho príbehy,“ dodal.
Nový projekt dopĺňa Historický kompas, ktorý modernou formou s audiosprievodcom približuje významné osobnosti a miesta Liptovského Mikuláša. Obsahuje 30 tabúľ s informáciami v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom QR kódov sa záujemcovia dostanú k rozšírenému obsahu na webovej stránke mesta.