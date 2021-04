Okná kaplnky v Kňazskom seminári sv. Gorazda zdobia nové vitráže

Nitra 6. apríla (TASR) – Kaplnku v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre zdobia nové okenné vitráže. Zhotovené boli technológiou z čias Rímskej ríše, vkladaním farebných sklenených doštičiek do olovených rámov. Autorom grafických návrhov vitráží je akademický maliar Miroslav Cipár. Zhotovili ich v dielni Dariny Szöllösiovej z Nitrianskych Hrnčiaroviec.



„Slávnostného požehnania sa toto umelecké dielo dočká v krátkom čase, keď sa bohoslovci vrátia do seminára a usadnú do seminárskych lavíc,“ informovalo Biskupstvo Nitra.



Vitráže vyobrazujú svätcov, ktorí sú spájaní s historickou Nitrou – sv. Gorazda, sv. Cyrila a Metoda, sv. Beňadika a sv. Imricha. Ich výber súvisí s úlohou samotnej vitráže, ktorá má vyvolať hlbší duchovný podnet ukrytý v jej symbolike prostredníctvom zmyslov.



„V kombinácii so sakrálnym priestorom kaplnky vytvárajú ideálny spôsob pre navodenie dokonalej duchovnej atmosféry kaplnky pre formáciu tých, ktorí sa v nej budú stretávať pri individuálnych alebo spoločných modlitbách,“ uviedlo Biskupstvo Nitra.



Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre zabezpečuje prípravu, duchovnú formáciu a štúdium pre bohoslovcov Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy. Verejnosť bude môcť krásu vitráží obdivovať počas tradičného Dňa otvorených dverí v najbližšiu sobotu pred Nedeľou Dobrého pastiera, ak to dovolí pandemická situácia.