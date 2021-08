V Okoči začala výstavba komunitného bývania pre klientov DSS

Okoč 24. augusta (TASR) – Výstavbu nízkoenergetických rodinných domov v rámci projektu deinštitucionalizácie domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých odštartovali v utorok v Okoči – Opatovskom Sokolci v okrese Dunajská Streda. Do roku 2023 by mali vyrásť pre potreby 60 klientov štyri nové nízkoenergetické rodinné domy a rozšíri sa tiež existujúci objekt bývalej materskej školy.



Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako zriaďovateľ zariadenia získal na investíciu v celkovej hodnote takmer 4,2 milióna eur príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič pri oficiálnom spustení stavebných prác.



„Po len nedávnom otvorení zariadenia podporovaného bývania v Senici sa púšťame do ďalšieho projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Vďaka desiatim samostatným bytovým jednotkám v Okoči získa až šesť desiatok klientov lepšie podmienky na celoročné bývanie. Bezbariérové priestory podporia samostatnosť, prirodzený život a sociálne začlenenie prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti,“ povedal Viskupič.



Projekt nadväzuje na prípravnú fázu transformácie zariadenia, ktorá sa začala už v roku 2014. Zariadenie sa vtedy zapojilo do národného vzdelávacieho projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Časť klientov bola následne premiestnená do dvoch prenajatých rodinných domov.



DSS sa pasuje s problémami umiestnenia klientov od roku 2007, keď, ako pripomenul starosta obce Ladislav Polák, ich pôvodné sídlo v kaštieli vyhorelo a DSS spolu s TTSK a obcou muselo hľadať náhradné riešenie. Podľa riaditeľa DSS Tibora Veresa nové bývanie prinesie nové východiská pre prácu s klientom. „Keď je klient spokojný so svojím bývaním, je pokojnejší a otvorenejší,“ povedal.



TTSK zo svojho rozpočtu zakúpil na projekt v predstihu pozemky a nehnuteľnosti vhodné na realizáciu stavieb a tiež budovu na presídlenie administratívy.



„Komunitnú formu považujeme za budúcnosť v poskytovaní sociálnych služieb. Takto dokážeme zvyšovať životnú úroveň zdravotne a mentálne znevýhodnených obyvateľov. Teším sa, že výstavba rodinných domov k tomu prispeje. Súčasne vítam, že TTSK má v procese deinštitucionalizácie okrem zariadenia v Okoči ďalších sedem zariadení, ktoré buď už majú alebo pripravujú transformačný plán,“ skonštatovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.