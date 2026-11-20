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Okolie cyklomosta pri Beluši ozdobí ďalšie dielo projektu Landmarks
Dielo Arbor Oblita z dielne architektonického ateliéru Woven je piatym dielom projektu Landmarks.
Autor TASR
Trenčín 20. novembra (TASR) - Okolie cyklomosta na Vážskej cyklomagistrále medzi Belušou a Lednickými Rovňami bude od nedele (22. 11.) zdobiť umelecké dielo pripomínajúce dutý kmeň stromu. Bude súčasťou projektu Landmarks, ktorý v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 prináša umelecké diela do verejného priestoru. Informoval o tom Ivan Alexander Mikuš z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Dielo Arbor Oblita z dielne architektonického ateliéru Woven je piatym dielom projektu Landmarks. Autorkami sú štyri slovenské architektky, návštevníkom ponúkne priestor na oddych, hru aj pozorovanie okolia cez kruhové priezory.
Projekt Landmarks je ďalším kultúrnym odkazom Trenčína 2026, ktorý má v regióne zostať aj po skončení roka, keď je Európskym hlavným mestom kultúry. Päť umeleckých zastavení je iba začiatkom, zámerom je postupne rozširovať sieť diel na Považí.
Súčasťou projektu je monumentálna Čerešňová kôstka, ktorú vypľulo nebo od japonskej umelkyne Yuky Nomury. Ďalším je projekt Pešo s Holubym na Veľkej Javorine, nadväzuje na odkaz botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho.
Od 21. novembra bude návštevníkom Beckova k dispozícii objekt Zasiate v sedimentoch od slovenského umelca Jaroslava Kyšu. Masívny vápenec s nezvyčajne otočenými geologickými vrstvami bude možné dotvárať vkladaním semien, rastlín či konárov. V Beckovských Skaliciach sprístupnia v rovnaký deň aj Dionýzov atlas od vizuálneho umelca Šimona Chovana.
Dielo Arbor Oblita z dielne architektonického ateliéru Woven je piatym dielom projektu Landmarks. Autorkami sú štyri slovenské architektky, návštevníkom ponúkne priestor na oddych, hru aj pozorovanie okolia cez kruhové priezory.
Projekt Landmarks je ďalším kultúrnym odkazom Trenčína 2026, ktorý má v regióne zostať aj po skončení roka, keď je Európskym hlavným mestom kultúry. Päť umeleckých zastavení je iba začiatkom, zámerom je postupne rozširovať sieť diel na Považí.
Súčasťou projektu je monumentálna Čerešňová kôstka, ktorú vypľulo nebo od japonskej umelkyne Yuky Nomury. Ďalším je projekt Pešo s Holubym na Veľkej Javorine, nadväzuje na odkaz botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho.
Od 21. novembra bude návštevníkom Beckova k dispozícii objekt Zasiate v sedimentoch od slovenského umelca Jaroslava Kyšu. Masívny vápenec s nezvyčajne otočenými geologickými vrstvami bude možné dotvárať vkladaním semien, rastlín či konárov. V Beckovských Skaliciach sprístupnia v rovnaký deň aj Dionýzov atlas od vizuálneho umelca Šimona Chovana.