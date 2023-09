Okolie jazera Rohlík v Bratislave chcú začať revitalizovať v roku 2025

Bratislava 3. septembra (TASR) - Okolie miestneho jazera známeho ako Rohlík, v blízkosti Nemocnice Ružinov v Bratislave, by mohli začať revitalizovať v roku 2025. Pre TASR to uviedla Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Na revitalizáciu bude nadväzovať aj realizácia centrálneho pamätníka obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorý tam má tiež vzniknúť.



"Aktuálne sa pri tomto projekte dokončuje projektová dokumentácia. Budúci rok budú prebiehať povoľovacie procesy a predpokladaný začiatok prác sa plánuje na rok 2025," skonštatovala Krchňavá s tým, že presnejšie náklady na projekt budú známe až po vypracovaní projektovej dokumentácie.



Na projekt revitalizácie jazera nadväzuje aj spomínaný pamätník. Jeho stvárnenie vzišlo z výtvarno-architektonickej súťaže. Obete pandémie na Slovensku majú v budúcnosti pripomínať vlny na jazere Rohlík. Na siedmich mólach po obvode jazera majú byť nainštalované zariadenia na vytáranie umelých vĺn, ktoré aktivuje návštevník postavením sa na určené miesto na danom móle. Architekti tiež navrhujú sieť chodníkov okolo celého jazera.



Celý areál sa má zároveň rozdeliť do funkčných celkov. Okrem novej výsadby stromov má pribudnúť aj mokraď či špeciálna oddychová záhrada v blízkosti nemocnice, ktorá bude určená pacientom a ich rodinným príslušníkom na relax či terapiu. MIB už v minulosti ubezpečil, že pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry.