Okolie košického magistrátu zrevitalizovali, pribudnúť majú aj včely

Košice 28. marca (TASR) - Verejnosť opäť môže využívať hlavné schodisko vedúce do budovy košického magistrátu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že projekt okrem ich revitalizácie zahŕňal aj rekonštrukciu striech na niektorých častiach stavby vrátane ich zateplenia a vytvorenia vegetačných striech. Pribudnúť by tu mali aj včelie úle.



Práce stáli takmer 1,4 milióna eur s DPH. Z toho tvorili eurofondy 550.000 eur. Na hlavnom schodisku pribudlo 235 metrov štvorcových zelenej plochy so vzrastlými drevinami, trávami a trvalkami. Osadením lavičiek vznikol priestor na oddych. Na priečelí budovy je ďalší zelený prvok - stena z popínavých rastlín.



Novú podobu dostala aj nevyužívaný priestor pred magistrátom, kde na ploche 620 metrov štvorcových pribudla dažďová záhrada. Jej úlohou je odvádzať a zadržiavať dažďovú vody z priľahlých spevnených plôch, čo má mať priaznivý vplyv na využitie vodných zdrojov v čase sucha a zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu počas leta. Dažďová voda sa bude zadržiavať v retenčných nádržiach a využije sa na automatické zavlažovanie zelene.



Zlepšiť mikroklímu, zvýšiť biodiverzitu prostredia a znížiť náklady majú aj zelené strechy na celkovej ploche takmer 1700 metrov štvorcových. So stavebnými prácami sa začalo v novembri 2022, hotové boli vlani v lete.



"Hlavnou pridanou hodnotou tohto projektu je zvýšenie podielu zelene, zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. Už čoskoro budú zelenú strechu obývať včely. Umiestnením úľov na streche magistrátu chceme podporiť chov včiel v meste a poukázať na ich dôležitosť pre život nás všetkých. Pôjde o štyri včelstvá, ktoré budú počtom reprezentovať približne 250.000 ľudí v našom meste," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Správcom nových zelených plôch bude mestský podnik Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), ktorý zabezpečoval aj sadové úpravy v rámci schodiska a dažďovej záhrady. "Tento priestor si dávno vyžadoval nejaké riešenie. Obrovské betónové plochy v lete sálali teplo. Nová zeleň schladí a spríjemní celé okolité prostredie. Našou úlohou bude, aby to bolo pekné, čisté a udržiavané, v čom nám veľmi pomôže aj automatická závlaha," doplnila riaditeľka SMsZ Marta Popríková.