Okolie Marského kostolíka zveľadili, plánujú tam otvoriť cyklotrasu

Liptovský Mikuláš 4. mája (TASR) – Okolie kostolíka pri Liptovskej Mare pred nadchádzajúcou letnou sezónou zveľadili. Vymenili informačnú tabuľu, doplnili stojany na bicykle, nové drevené lavičky a pult s informáciami o pamiatke. Pred letnou sezónou tam chystajú aj otvorenie tematickej cyklotrasy. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Plocha okolo kostolíka bola podľa Šarafínovej v dezolátnom stave, s množstvom hlbokých jám, ktoré bolo problematické obísť. "Lokalitu obľubujú turisti aj rybári, preto sa stávalo, že tu boli zaparkované autá a karavany aj niekoľko dní či nocí. Na mieste sme pomocou zahradzovacích stĺpikov zamedzili prístup automobilom a karavanom do ochrannej zóny kostolíka. Veríme, že to napomôže tomu, aby ľudia neparkovali v bezprostrednej blízkosti chránenej národnej kultúrnej pamiatky," uviedla Šarafínová. Na návštevníkov tiež apelujú, aby rešpektovali prírodu a nezanechávali v lokalite odpadky. Do leta pre návštevníkov pripravia 14 kilometrov dlhú cyklotrasu, ktorá bude tadiaľ prechádzať.



Ako priblížil predseda predstavenstva liptovskej OOCR Ján Blcháč, išlo o náročný proces, aj keď sa to mohlo zdať jednoduché. "Pozemok totiž patrí cirkvi, objekt samotného kostolíka je v správe Liptovského múzea v Ružomberku. Paradoxne, katastrálne územie patrí obci Liptovská Sielnica, ktorá je situovaná kilometre ďaleko. Najbližšia obec k tejto lokalite je Bobrovník, ktorý tam však nemá katastrálne územie, a tým pádom zo zákona nemôže investovať do cudzích pozemkov," povedal. Problém sa podľa jeho slov podarilo vyriešiť tak, že OOCR ako regionálna organizácia získala pozemok do nájmu. Zároveň začali spoluprácu s Liptovským múzeom, Slovenským vodohospodárskym podnikom aj neďalekým podnikom pri Liptovskej Mare.



OOCR financovala zveľadenie lokality okolo Marského kostolíka aj z dotácie ministerstva dopravy.