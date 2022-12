Okolie Vodopádu Bystrô na Poľane plánujú ďalej rozvíjať

Detva 13. decembra (TASR) – Práce na obnove okolia národnej prírodnej pamiatky Vodopádu Bystrô na Poľane sú ukončené, v pláne je však toto miesto naďalej zatraktívňovať. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



K prácam, ktoré sa tu uskutočnili, patrilo najmä vybudovanie trvácnych bezpečných stúpačiek a zábradlí k vodopádu. V súčasnosti ešte plánujú osadiť aj nové informačné tabule s prevádzkovým poriadkom a pravidlami pre návštevníkov. Súčasťou bude podľa hovorkyne aj suchá toaleta na záchytnom mieste na začiatku turistického chodníka k vodopádu Bystrô v časti Vrátka. "Nad rámec aktivít projektu uvažujeme o vybudovaní jednoduchého prístrešku zo zvyšného reziva," spresnila.



Ako dodala, v súčasnosti už turisti využívajú výstupové oceľové schody a zábradlia s oceľovým madlom s výplňou s oceľovým lankom. Zábradlia sú aj priamo na vyhliadke nad vodopádom. Vybudovali tiež via ferratový cvičný reťazec pre detských návštevníkov. "Do skalného výklenku osadili aj drevenú sochu medveďa Miška. Pod vodopádom vznikli nové oddychové miesta," zdôraznila. Banskobystrické krajské zastupiteľstvo vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2022 na zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti prístupu k vodopádu 35.000 eur.



Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrô patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov. Východiskovými mestami sú Detva a Hriňová pod Poľanou, cesta autom a aj autobusom k nemu vedie cez hriňovské lazy.



Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec uviedol, že vodopád sa nachádza na južných svahoch Poľany, na hornom toku potoka Bystré. "Vedie k nemu náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka od autobusovej zastávky Bystré - Vrátka. Náučný chodník je dlhý približne 2,5 kilometra a k vodopádu sa turisti dostanú za necelú hodinu," uzavrel.