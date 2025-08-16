< sekcia Regióny
Okolie Zemplínskej šíravy v dôsledku horúčav zapĺňajú rekreanti
Autor TASR
Michalovce 16. augusta (TASR) - Prevádzkovatelia rekreačných zariadení v okolí Zemplínskej šíravy s príchodom horúčav zaevidovali citeľný nárast návštevnosti v porovnaní s koncom júla. TASR o tom informoval riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabak.
„Opäť sa raz ukázalo, že počasie je najdôležitejším činiteľom v rekreačnom ruchu týkajúcom sa otvorených vodných plôch. Súčasná situácia sa prejavuje zvýšením návštevnosti oproti záveru júla a začiatku augusta. Voľné miesta v penziónoch a hoteloch sa ešte nájdu, ale naplnenosť kapacít je potešujúca a vyzerá to na dobrý záver letnej sezóny, ktorý vylepší čísla. Takto sa leto na Zemplínskej šírave javí sľubnejšie,“ uviedol.
Pripomenul, že práve letná turistika prináša regiónu dolného Zemplína najviac profitu. Ide o niekoľko miliónov eur - najmä v službách, gastronómii a ubytovaní. Nezanedbateľný je aj prínos pre región v zamestnanosti. „Paradoxne na tohtoročnom príklade ďalšej východoslovenskej vodnej nádrže Domaša je najlepšie vidno, ako to vyzerá, keď sa sezóna z rôznych príčin nevydarí,“ poukázal Tabak.
Zemplínska šírava podľa jeho slov patrí k málu slovenských destinácií, kde sa dá v lete kombinovať kúpanie v prírodnej nádrži s modernými akvaparkami, veľkokapacitnými bazénmi a wellness službami. V regióne je k dispozícii približne 2500 až 3000 lôžok v hoteloch, penziónoch, chatách a apartmánoch. Počas tropických dní sa obsadenosť pohybuje na úrovni 80 - 90 percent.
