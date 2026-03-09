< sekcia Regióny
Okolie ZŠ na Ulici M. Gorkého v Trnave čaká premena na školskú zónu
Prvou etapou bude revitalizácia predpolia školy a Ulice Maxima Gorkého. Nasledovať bude parková časť s oddychovou zónou a ihriskami a napokon úprava ulíc Ľaliová, G. Steinera a Orgovánová.
Autor TASR
Trnava 9. marca (TASR) - Okolie základnej školy na Ulici Maxima Gorkého v Trnave čaká premena na školskú zónu. Cieľom je podľa radnice vytvorenie bezpečného, hravého a empatického prostredia na základe návrhu ateliéru ORA Architekti. Informovalo o tom mesto Trnava.
„Architekti napríklad nahrádzajú pôvodný plot jemnou líniou pobytových prvkov - lavičiek, schodov, nízkych múrikov a herných segmentov, ktoré spájajú a pozývajú všetkých, ktorí sa chcú stretávať, zahrať sa alebo si len oddýchnuť v príjemnom prostredí,“ priblížila mestská samospráva.
Pod ihličnanmi pribudne drevené plató - priestor na sedenie, oddych aj neformálne vyučovanie. „Automobilová doprava sa spomalí, ulice sa zjednosmernia (čo sa už deje) a pribudnú ‚kiss & ride' miesta na krátke a bezpečné vysadenie detí,“ dodalo mesto.
Riešené územie bude využívať kombináciu priepustných, ekologických a trvácnych materiálov, ktoré umožnia vsakovanie dažďovej vody. Projekt počíta aj s výsadbou 45 nových stromov. Revitalizácia sa uskutoční v troch etapách, ktoré umožnia postupnú realizáciu podľa priorít a finančných možností.
