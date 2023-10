Okolnosti úmrtia muža v Prievidzi vyšetrujú, má ísť o vraždu

Prievidza 5. októbra (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti úmrtia 60-ročného muža v Prievidzi, ktorý zomrel po bodnutí nožom do hrudníka. Muža podozrivého zo skutku zadržali. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Políciu privolali na Ulicu J. Murgaša v Prievidzi v stredu (4. 10.) v nočných hodinách. "Hádka dvoch mužov vyústila do fyzického útoku a skončila sa bodnutím 60-ročného muža nožom do hrudníka. Ten spôsobeným zraneniam podľahol," uviedli policajti.



Na mieste polícia podľa nich vykonala prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony a zadržala podozrivého z tohto skutku. "S podozrivou osobou momentálne prebiehajú úkony smerujúce k objasneniu tohto skutku," dodali policajti s tým, že bližšie informácie k tomuto prípadu poskytnú, až keď im to procesná situácia dovolí.