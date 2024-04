Okolo poškodeného mosta v Korytnici postavili obchádzkovú trasu

Korytnica 5. apríla (TASR) - Zabezpečovacie práce pri poškodenom moste v kúpeľnej osade Korytnica na Liptove dokončili. V úseku postavili obchádzkovú trasu. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



V najbližšej dobe by tak podľa Jurinovej mali odvolať mimoriadnu situáciu v kúpeľnej osade obce Liptovská Osada. Pôvodný most uzavreli. ŽSK ho plánuje dať zbúrať a na jeho mieste postaviť nový. Náklady ŽSK v marci odhadol na zhruba 180.000 eur. "Momentálne sa realizuje verejné obstarávanie," konkretizovala Jurinová.



K podmytiu a zatopeniu mosta došlo vo februári tohto roka vplyvom výdatných zrážok. Od začiatku marca v lokalite platí mimoriadna situácia. V osade žije zhruba 30 obyvateľov s trvalým pobytom. Okrem nich lokalitu navštevuje aj množstvo ľudí, ktorí si tam prichádzajú načerpať vodu z Korytnice. Most sa nachádza na jedinej prístupovej komunikácii do osady. Nový objekt by mal byť podľa informácií zo ŽSK v prevádzke ešte pred začatím zimnej sezóny.



V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov v ŽSK. V rokoch 2018 až 2023 v kraji zrekonštruovali 88 mostov.