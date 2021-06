Okolo rieky Hron vyzbierali takmer 500 vriec odpadu

Veľké Kozmálovce 3. júna (TASR) – Vyše sto dobrovoľníkov vyzbieralo na brehoch rieky Hron a v okolí vodnej stavby Veľké Kozmálovce takmer 500 vriec odpadu. Dobrovoľnícku brigádu zorganizoval vo štvrtok Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v spolupráci s mestom Tlmače a obcami Nový Tekov, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce v okrese Levice. O odvoz a likvidáciu odpadu sa postará SVP na vlastné náklady, informoval hovorca SVP Marián Bocák.



Zákon o odpadoch hovorí, že odpad, ktorý sa nachádza v krajine vrátane brehov vodných tokov, má odstrániť jeho pôvodca. Táto predstava však nefunguje, a preto zodpovednosť za jeho likvidáciu ostáva na pleciach samospráv, v katastri ktorých sa tento odpad nachádza. „Samosprávy nemajú dostatok finančných prostriedkov pri boji s odpadom, preto sa snaží byť nápomocný aj náš podnik,“ skonštatoval Bocák, podľa ktorého i napriek nedostatočnému financovaniu zo strany štátu, obmedzeným personálnym a technickým kapacitám vynaloží SVP v rámci Slovenska v priemere 400.000 eur ročne na odvoz a likvidáciu odpadu.



„Ak by aj SVP chcel odstrániť odpad z okolia vodných tokov, pri správe viac ako 55.000 kilometrov vodných tokov, 311 nádržiach, necelej tisícke zamestnancov v teréne v rámci celého Slovenska by to bolo nereálne a zároveň na úkor iných činností, ktoré nám vyplývajú zo zákonov,“ dodal hovorca.