Okolo Ružomberka sa podľa zásahového tímu pohybuje do 10 medveďov

Ružomberok 23. októbra (TASR) - Výskyt medveďov v ružomberských lokalitách Satelity, Kalvária, Baničné, Hrabovo a Vlkolínec potvrdil v pondelok zásahový tím. Odhadovaný počet jedincov, ktorí sa pohybujú v blízkosti intravilánu mesta a niekedy navštívia aj priamo intravilán, je do desať. Pre TASR to uviedli zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



Sídlisko Satelity niekoľkokrát navštívil jeden dospelý medveď. Zásahovému tímu to ohlasovala najmä mestská a štátna polícia. "Pri kalvárii, na ulici Pod cintorínom, bola jedenkrát pozorovaná medvedica s dvoma mláďatami. V Hrabove sa tiež pohyboval jeden dospelý jedinec medveďa. Tu pravdepodobne išlo o jedinca, ktorý navštevoval aj sídlisko Satelity," priblížil vedúci Zásahového tímu Západ Marek Veverica. Dodal, že opakované návštevy viacerých medveďov im hlásia aj v záhradkárskej oblasti Mičinô neďaleko sídliska Baničné. Na poslednom zaslanom videozázname z fotopasce sa podľa jeho slov priamo v záhradách nachádzalo päť jedincov.



K materiálnym škodám väčšieho rozsahu nedošlo. "Môžeme však potvrdiť najmä zničené oplotenia v okolí záhrad rodinných domov a zničené ovocné dreviny," podotkol Veverica. V tomto období medvede podľa jeho slov vyhľadávajú v záhradách rodinných domov práve dozrievajúce a padajúce jablká či orechy.



Zásahový tím uistil, že ochrana bezpečnosti a zdravia obyvateľov je jeho prioritou. V prípadoch výskytu problémových medveďov v intraviláne a okolí je snahou tímu takýchto jedincov odplašiť a pokúsiť sa im prinavrátiť prirodzenú plachosť. Zároveň ich podľa Vevericu monitorujú a snažia sa zozbierať čo najviac údajov o ich pohybe a správaní. "V prípade, ak jedince plachosť nevykazujú a naďalej sa do lokalít intravilánov vracajú, čím ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov, pristupujeme k návrhu na elimináciu," vysvetlil Veverica.



Ružomberská radnica v pondelok upozornila obyvateľov, že kým sa situácia neupokojí, stále platia preventívne opatrenia z júna. Mestský cintorín bude vo večerných hodinách naďalej uzatvorený. V okolí je posilnená činnosť mestskej polície. V prípade, ak to nie je úplne nevyhnutné, odporúčajú obmedziť návštevu cintorína v neskorých večerných a skorých ranných hodinách. Primátor Ľubomír Kubáň vyzval obyvateľov, aby kuchynský odpad z rodinných domov a popadané ovocie zo záhrad neumiestňovali voľne do prírody. Na niektorých miestach, kde zaznamenali prítomnosť medveďa, zdokumentovali hromadiaci sa odpad.