Okradol 63-ročnú ženu, prišla o viac ako 7000 eur

Svidník 13. marca (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu vyšetruje polícia v Giraltovciach v súvislosti s podvodom na 63-ročnej žene z okresu Svidník, ktorá prišla o viac ako 7000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Neznámy páchateľ prostredníctvom internetovej aplikácie v mene 'dcéry' oslovil 63-ročnú ženu z okresu Svidník, že dcéra má problém, nefunguje jej mobil, a preto poslala mame správu z nového mobilu. Pani na SMS zareagovala, chcela dcére pomôcť. Tá mala ešte ďalší problém a to, že sa nevie dostať do svojho bankového účtu a tak požiadala 'mamu', aby uhradila nejaké platby," uviedla Ligdayová s tým, že pani platby vykonala v presvedčení, že pomáha dcére.



Išlo o šesť platieb v celkovej výške viac ako 7000 eur. "Neskôr sa pani so svojou dcérou skontaktovala, zistila, že dcéra ju o žiadnu pomoc nežiadala," dodala Ligdayová.