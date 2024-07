Okradol ženu v Partizánskom: Muža obvinili z lúpeže

Partizánske 10. júla (TASR) - Polícia v Partizánskom obvinila 36-ročného muža zo zločinu lúpeže. Na autobusovej stanici v Partizánskom ukradol žene kabelku, v ktorej mala hotovosť a doklady. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.



"Obvinený pristúpil od chrbta k poškodenej počas toho, ako sedela na lavičke na zastávke hlavnej autobusovej stanice v Partizánskom. Chytil popruh jej kabelky, ktorú mala prevesenú cez rameno. Poškodená držala kabelku oboma rukami, avšak obvinený jej ju násilím vytrhol, pričom sa roztrhol aj popruh na kabelke," opísali policajti. Poškodená mala v kabelke podľa nich finančnú hotovosť v hodnote viac ako 500 eur, doklady a dioptrické okuliare.



"Muž z miesta činu ušiel na neznáme miesto. Polícia však po ňom začala intenzívne pátrať, pričom ho do dvoch hodín od spáchania skutku obmedzila na osobnej slobode. Následne ho umiestnila do cely policajného zaistenia," doplnili policajti.



Policajný vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. O tom, či bude stíhaný väzobne, tak rozhodne súd. Mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.