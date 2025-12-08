Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. december 2025Meniny má Marína
< sekcia Regióny

Nepoznáte ho? Muž ukradol žene kartu, neskôr ňou platil

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

V tejto súvislosti polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili.

Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v čakárni na bratislavskej železničnej stanici a následne platil odcudzenou bankomatovou kartou. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie neznámeho páchateľa.

„Poškodenej odcudzil kabelku s obsahom peňaženky, v ktorej sa nachádzala bankomatová karta, prostredníctvom ktorej následne vykonal niekoľko neoprávnených bezkontaktných platieb,“ priblížila polícia. Vyšetruje tak trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Pamätáte si pravopis a slovenčinu zo školy?

NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: Bola to dlhá cesta

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková