Nepoznáte ho? Muž ukradol žene kartu, neskôr ňou platil
V tejto súvislosti polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v čakárni na bratislavskej železničnej stanici a následne platil odcudzenou bankomatovou kartou. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie neznámeho páchateľa.
„Poškodenej odcudzil kabelku s obsahom peňaženky, v ktorej sa nachádzala bankomatová karta, prostredníctvom ktorej následne vykonal niekoľko neoprávnených bezkontaktných platieb,“ priblížila polícia. Vyšetruje tak trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili.
