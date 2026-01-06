< sekcia Regióny
Okrem podujatí stihlo Pohronské múzeum v Novej Bani vlani aj inovovať
Vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia (FPU) a sponzorským príspevkom múzeum zrealizovalo prvú etapu projektu reštaurovania obrazu Dáma v bielom.
Autor TASR
Nová Baňa 6. januára (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo v uplynulom roku pre verejnosť viacero výstav, organizovalo prednášky, tvorivé dielne a jeho zbierky sa rozšírili o stovky nových predmetov. V bilancii svojej minuloročnej činnosti o tom múzeum informovalo na sociálnej sieti.
„Do zbierok Pohronského múzea sme v roku 2025 prijali 586 kusov zbierkových predmetov, z ktorých sme väčšinu získali darom,“ uviedli múzejníci s tým, že ide napríklad o geologické vzorky z Putikovho vŕška, gynekologickú súpravu mestskej babice či obraz Eugena Dodeka.
Vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia (FPU) a sponzorským príspevkom múzeum zrealizovalo prvú etapu projektu reštaurovania obrazu Dáma v bielom. Z účelovo určených finančných prostriedkov zriaďovateľa Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v múzeu upravilo Depozitár č. I., ktorý okrem iného dostal nové vstavané skrine na uloženie textílií.
Múzeum sa takisto zapojilo do mimoriadnej výzvy FPU, kde bolo úspešné s projektom Sila svetla podčiarkujúca umenie. Vďaka tomu získa umelecko-historická expozícia múzea profesionálne nasvietenie zbierkových predmetov. Projekt dofinancuje BBSK. „Do nasledujúceho roka nás navnadila správa o podporení projektu Expozícia archeológie, kde sme získali od FPU na jeho realizáciu 95.000 eur,“ uviedli múzejníci.
Počas roka zorganizovalo múzeum celkovo osem výstav, interaktívno-zážitkové podujatie Bratstvo dračieho ohňa, detské letné aktivity, tvorivé dielne či 20 odborných prednášok, na ktorých prednášali pracovníci múzea a vysoko erudovaní odborníci z univerzít či iných vedeckých inštitúcií. V spolupráci s miestnou základnou umeleckou školou zorganizovalo jesenný aj tri vianočné koncerty.
