Okrem účtu seniorom v domovoch pomôže internet, neprídu o sväté omše

Banská Bystrica 7. apríla (TASR) – Banská Bystrica zriadila špeciálny bankový účet mesta, ktorý poslúži na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu a s tým spojenými službami, ako donáška potravín a liekov pre osamelých seniorov a ľuďom odkázaným na pomoc druhých. Mesto tak reagovalo na situáciu, keď adresáti pomoci nemajú veľakrát pri sebe hotovosť, ale ich rodinní príslušníci by im nákupy vedeli cez účet uhradiť. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Mesto ešte 15. marca vytvorilo kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a 0484330777. Odvtedy pomohli zamestnanci magistrátu a dobrovoľníci zabezpečiť približne 40 nákupov potravín a takmer 30 donášok liekov tým, ktorí boli odkázaní na ich pomoc.



"V prípade, že sa chce rodinný príslušník postarať o svojho blízkeho zabezpečením nákupu potravín alebo liekov, zašle finančné prostriedky na novovzniknutý účet Coronavirus: SK98 7500 0000 0040 2059 1440. Je nevyhnutné uviesť osemmiestny variabilný symbol, ktorého čísla tvoria údaje o osobe, ktorej má byť poskytnutá pomoc (rok - mesiac - deň narodenia, napríklad 19500602). Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko, trvalý alebo prechodný pobyt toho, komu sa peniaze v rámci pomoci majú poskytnúť," vysvetlila Marhefková.



Podľa nej na tento účet počas mimoriadneho obdobia každý mesiac pribudne 4919 eur, a teda suma, ktorú tvorí časť platov primátora Jána Noska a jeho viceprimátorov Jakuba Gajdošíka a Milana Lichého, ktorí sa jej vzdali.



"Mesto pripravuje uznesenie do najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať formou videokonferencie. Ak bude schválené, umožní previesť na tento špeciálny účet i prostriedky z rezervného fondu. Všetky financie by sa tak využili na nákup ochranných prostriedkov, rúšok, dezinfekcie a na úhradu ďalších výdavkov súvisiacich so súčasnou situáciou," zdôraznila hovorkyňa.



"Od začiatku marca platí zákaz návštev v našich zariadeniach sociálnych služieb. Seniorom chýba fyzický kontakt s rodinami a okolitým svetom. Keďže na Krivánskej ulici v Sásovej a v zariadení Jeseň na Fončorde nemali klienti pripojenie na internet, v týchto dňoch ho zabezpečíme takmer do 200 bytov. Vďaka tomu budú môcť byť v spojení s blízkymi a sledovať aj sväté omše online. Naši zamestnanci sú pripravení pomôcť im s obsluhou počítačov a tabletov, ktoré im zabezpečila rodina," dodal Nosko.