Okres Bardejov je od piatka v bordovej farbe

Bratislava/Bardejov 17. septembra (TASR) - Okres Bardejov je od piatka zaradený v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) príde tento okres navštíviť. S regionálnymi hygienikmi bude diskutovať o aktuálnych krokoch v súvislosti s pandémiou a zamedzením šírenia vírusu.



Podľa platného COVID automatu je v bordových okresoch povinné nosenie respirátoru v interiéri a rúška v exteriéri a pri vzdialenosti do dvoch metrov. Na ich nosenie platia aj výnimky. Šéf rezortu zdravotníctva ešte vo štvrtok (16. 9.) povedal, že jednotlivé obce v bordových okresoch možno budú skracovať otváracie hodiny či obmedzovať pohyb ľudí, prípadne zakážu niektoré podujatia.



Pre návštevy v nemocniciach či väzniciach v bordových okresoch platí, že sú povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.



Obmedzenia sa týkajú aj športových podujatí. Pre základný režim platí ich zákaz. Rovnako je v tomto režime zakázané fitness, platí to aj pre režim OTP. Pre základný režim a režim OTP platí aj zákaz využívania wellness, aquaparkov či kúpeľov, ak nie sú so zdravotnej indikácie. Pre základný režim platí tiež zákaz vstupu do múzeí, galérií či knižníc.



Pre kompletne zaočkovaných sú ubytovacie zariadenia bez obmedzení. Pre ubytovacie zariadenia v režime OTP platí, že na jednej izbe môžu byť ubytované maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe. Pre ubytovanie v základnom režime je poskytovanie takejto služby zakázané.