Okres Lučenec pre pandémiu zatvára stredné školy i základné školy

Lučenec 29. novembra (TASR) - V okrese Lučenec sa od utorka (30. 11.) pre pandémiu nového koronavírusu zatvoria všetky stredné odborné školy, gymnáziá i druhý stupeň základných škôl (ZŠ). Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Nadežda Andóová.



"Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť na COVID-19 aktuálne zaznamenávame vo vekových skupinách od 10 do 14 a od 15 do 19 rokov. V okrese máme tiež veľmi nízku zaočkovanosť, nízku zaočkovanosť evidujeme aj vo vekovej kategórii nad 50 rokov," uviedla Andóová. Ako dodala, alarmujúca je aj situácia v lučeneckej nemocnici, kde počet pacientov hospitalizovaných s novým koronavírusom prevyšuje kapacity tretej fázy reprofilizácie lôžok.



Zatvorenie stredných škôl a druhého stupňa ZŠ má podľa regionálnej hygieničky prispieť k obmedzeniu mobility obyvateľov. Prezenčná výučba bude prerušená len na nevyhnutne dlhý čas, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci bude situáciu priebežne vyhodnocovať. Na prvom stupni ZŠ a v materských školách vzdelávanie naďalej pokračuje prezenčnou formou.



"Situáciu sledujeme. Budeme postupovať individuálne a v prípade potreby nariaďovať karanténu len jednotlivým triedam," dodala Andóová.