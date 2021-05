Okres Myjava je jedným z dvoch bordových okresov

Myjava 11. mája (TASR) – Okres Myjava spolu s okresom Považská Bystrica sú v tomto týždni podľa COVID automatu jedinými okresmi v bordovej farme. Ako uviedol hovorca mesta Marek Hrin, pre obyvateľov mesta a regiónu sa tak nič nemení.



„Ideme v režime, ktorý poznáme z uplynulého obdobia, a musíme dbať na sprísnené opatrenia, ktoré platili aj doteraz. Žiadne nové veci neplánujeme, keďže všetko je dané vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne," uviedol Hrin.



Platnosť potvrdení s negatívnym výsledkom testu je v okrese stále maximálne sedem dní. „Testovanie bude pokračovať v piatok 14. mája, ako to poznáme z predošlého obdobia. Odberné miesto na štadióne bude k dispozícii od 10.00 do 20.00 h a popoludní od 15.00 h k nemu pribudnú aj odberné miesta v kultúrnom dome, na strednej priemyselnej škole a v centre voľného času. Tie budú fungovať do 20.00 h s výnimkou prestávok pre personál," doplnil hovorca mesta.



V meste Myjava si príčinu vyššieho výskytu oproti ostatným regiónom nevedia vysvetliť. „Nevie mi to vysvetliť ani RÚVZ v Trenčíne. Rozprával som sa o tom aj s ľuďmi, ktorí spracovávajú COVID automat. Tvrdia, že nám priťažuje fakt, že sme okres s najväčším progresom starnutia. Svoje zohráva aj to, že v meste máme krajskú nemocnicu. U nás sa nič nemení, v podstate sa tu tri mesiace udržiavame na rovnakej úrovni. S testovaním budeme pokračovať každý pondelok a piatok, pokiaľ budú ľudia potrebovať certifikát. Som presvedčený, že budúci týždeň už bude Myjava posledným bordovým okresom na Slovensku a budeme aspoň takto výnimoční,“ doplnil primátor mesta Pavel Halabrín.