Okres Poprad má v každej obci verejný defibrilátor

Poprad 20. mája (TASR) - Okres Poprad má od piatka v každej dedine verejný defibrilátor. Dojazd sanitky do vzdialenejších obcí môže trvať aj desiatky minút. Občianske združenie (OZ) Záchrana preto buduje sieť verejne dostupných automatických externých defibrilátorov (AED), ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy. V piatok pribudol ďalší, v jednej z najodľahlejších obcí popradského okresu v Tatranskej Javorine. Umiestnili ho na budovu obecného úradu.



"V okrese Poprad je 45 verejných defibrilátorov. Je to najviac AED na Slovensku v okrese. Záchranka nemôže byť v každej obci, verejný defibrilátor áno," vysvetlil predseda OZ Záchrana František Majerský.



Tatranská Javorina dostala AED darom. Dojazd sanitky do nej trvá v priemere 34 minút. "Obec zvažovala nákup AED, ale nemali sme na to finančné prostriedky. Veríme, že keď je už u nás, pomôže zachrániť ľudské životy, ako aj v iných obciach," uviedla starostka Alena Pitoňáková. Jeden defibrilátor je už umiestnený v prezidentskom zámočku v blízkosti, ten však slúži jeho návštevníkom.



Na Slovensku je 350 verejných defibrilátorov, z toho 230 umiestnilo OZ Záchrana. Trvalo to päť rokov. Sieť sa podarilo vybudovať najmä zo sponzorských peňazí, niektoré samosprávy zahrnuli nákup defibrilátorov do svojich rozpočtov.



"Naším cieľom je umiestniť AED v každej obci nad 500 obyvateľov, ale toto už naozaj potrebujeme riešiť so štátom. S prístrojmi, ktoré sme odovzdali, sa už podarilo zachrániť 12 ľudských životov. Keby prístrojov bolo viac, mohli by sme zachrániť viac ľudí," doplnil Majerský.



Defibrilátor pomáha poskytnúť bezodkladnú prvú pomoc pri zástave srdca ešte pred príchodom záchranárov. "Preškolili sme ľudí, spravili ukážky prvej pomoci, aby sa nebáli poskytnúť prvú pomoc,” dodal Majerský.



Zoznam a mapa všetkých AED defibrilátorov umiestnených na území Slovenska je zverejnený na webstránke www.155.sk.