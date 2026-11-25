< sekcia Regióny
Okres Stropkov má ďalšie vynovené kilometre ciest za 229.000 eur
Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj predĺžiť samotnú životnosť komunikácie.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vlastnými kapacitami obnovila dva úseky ciest v okrese Stropkov. Nový asfaltový koberec položila na ceste tretej triedy medzi obcami Mrázovce a Tokajík a na ceste druhej triedy vo Varechovciach. Úseky majú spolu 2,2 kilometra a kraj na ich obnovu vynaložil z vlastných zdrojov 229.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Na ceste III/3573 medzi obcami Mrázovce a Tokajík sa realizovala obnova povrchu vozovky položením nového asfaltu. Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj predĺžiť samotnú životnosť komunikácie. Modernizácia tohto dopravného spojenia v rozpočtovom náklade 128.000 eur zároveň priniesla vyšší komfort miestnym obyvateľom aj návštevníkom regiónu,“ uviedla Jeleňová.
SÚC PSK zároveň podľa jej slov opravila dôležitú dopravnú spojnicu regionálneho významu prepájajúcu Vranov nad Topľou, Svidník a Stropkov. „Presnejšie položila nový asfaltový koberec v intraviláne a extraviláne obce Varechovce. Obnovou tu prešiel jeden kilometer dlhý úsek časti cesty II/556, do ktorej kraj investoval 101.000 eur,“ doplnila Jeleňová.
PSK v okrese Stropkov od roku 2018 doteraz zmodernizoval a opravil približne 50 kilometrov ciest a 18 mostov. „Medzi najväčšie investície patrila rekonštrukcia úseku Makovce - Malá Poľana, Suchá - Vladiča či cesta medzi Piskorovcami a Mrázovcami. Významnými projektmi boli tiež výstavba mosta pred obcou Krušinec a rekonštrukcia mosta cez Poľanský potok v obci Havaj,“ dodala Jeleňová.
„Na ceste III/3573 medzi obcami Mrázovce a Tokajík sa realizovala obnova povrchu vozovky položením nového asfaltu. Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj predĺžiť samotnú životnosť komunikácie. Modernizácia tohto dopravného spojenia v rozpočtovom náklade 128.000 eur zároveň priniesla vyšší komfort miestnym obyvateľom aj návštevníkom regiónu,“ uviedla Jeleňová.
SÚC PSK zároveň podľa jej slov opravila dôležitú dopravnú spojnicu regionálneho významu prepájajúcu Vranov nad Topľou, Svidník a Stropkov. „Presnejšie položila nový asfaltový koberec v intraviláne a extraviláne obce Varechovce. Obnovou tu prešiel jeden kilometer dlhý úsek časti cesty II/556, do ktorej kraj investoval 101.000 eur,“ doplnila Jeleňová.
PSK v okrese Stropkov od roku 2018 doteraz zmodernizoval a opravil približne 50 kilometrov ciest a 18 mostov. „Medzi najväčšie investície patrila rekonštrukcia úseku Makovce - Malá Poľana, Suchá - Vladiča či cesta medzi Piskorovcami a Mrázovcami. Významnými projektmi boli tiež výstavba mosta pred obcou Krušinec a rekonštrukcia mosta cez Poľanský potok v obci Havaj,“ dodala Jeleňová.