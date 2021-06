Okres Trenčín by mal byť od pondelka podľa hygienikov oranžový

Bratislava 11. júna (TASR) - Z dôvodu ďalšieho poklesu prípadov ochorenia COVID-19 by mal byť okres Trenčín v budúcom týždni v oranžovej farbe, teda v 2. stupni ostražitosti podľa Covid automatu. Deklaruje to Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.



„RÚVZ Trenčín vyhodnotil situáciu pre okres Trenčín pre budúci týždeň na úrovni 3, čo pre okres znamená oranžovú farbu,“ potvrdila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Upozornila, že hoci v predchádzajúcich týždňoch (21. - 22. týždeň) v okrese Trenčín zaznamenali pokles počtu prípadov, z dôvodu prebiehajúcich lokálnych epidémií hygienici pri hodnotení minulý týždeň ponechali okres v ružovej farbe. „V meste Trenčín sme zaznamenali dve epidémie na školách, ktoré sa nám neskôr podarilo ohraničiť, ostatné prípady boli sporadické, bez následného šírenia,“ doplnila.



Podľa uznesenia vlády zo stredy (9. 6.) je pri rozdelení okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 zaradený okres Trenčín od pondelka 14. júna do ružovej farby, teda 1. stupňa varovania.



Primátor Trenčína Richard Rybníček v piatok upozornil, že toto zaradenie vychádza z nedorozumenia medzi RÚVZ v Trenčíne a Inštitútom zdravotnej politiky (IZP) na Ministerstve zdravotníctva SR. Chyba sa podľa neho stala, keď RÚVZ minulý týždeň nahlásil 4. stupeň incidencie, pričom čísla už boli na 3. stupeň. Rybníček vyzval predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO), aby zvolal online rokovanie vlády a zmenil uznesenie, ktoré sa týka rozdelenia okresov podľa rizikovosti tak, aby okres Trenčín bol zaradený medzi oranžové. Poukázal pritom na to, že zotrvanie v ružovej farbe by znamenalo pokračovanie obmedzení pre podnikateľov, najmä pre gastroprevádzky, ktoré v tejto fáze nemôžu otvárať pre hostí interiér.