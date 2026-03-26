Okresná prokuratúra v Skalici odložila podnet týkajúci sa zberu odpadu
Prokuratúra už v minulosti v piatich obdobných podnetoch týkajúcich sa mesta Skalica konštatovala, že postup samosprávy bol v súlade so zákonom.
Autor TASR
Skalica 26. marca (TASR) - Okresná prokuratúra v Skalici odložila podnet týkajúci sa systému zberu komunálneho odpadu v meste. Podnet vyhodnotila ako nedôvodný a neprijala žiadne prokurátorské opatrenia. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré doručila mestu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Podávateľ podnetu z vinohradníckej oblasti Kolébky namietal, že mu mesto nepridelilo zbernú nádobu na komunálny odpad ani nesprístupnilo najbližšie kontajnerové stojisko, pričom podľa jeho tvrdenia mal k dispozícii iba zberný dvor. Domáhal sa preto preskúmania súladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom.
Prokuratúra napokon nezistila rozpor so zákonom. „Poplatok nie je poplatkom za zbernú nádobu, ale za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,“ uviedla. Zároveň zdôraznila, že z tohto poplatku nemožno odvodzovať právny nárok na pridelenie zbernej nádoby.
Doplnila, že zákon nevylučuje, aby mesto vo vybraných lokalitách určilo ako spôsob zberu odovzdanie odpadu do zberného dvora. Upozornila však, že takýto systém sa nejaví pre obyvateľov vinohradníckych oblastí ako vhodný a efektívny. Prokuratúra už v minulosti v piatich obdobných podnetoch týkajúcich sa mesta Skalica konštatovala, že postup samosprávy bol v súlade so zákonom.
Predchádzajúce podnety sa týkali preskúmania možného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia s platným zákonom v súvislosti s referendom, ďalšie zase zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) a hlasovania o doplnení programu, tretí sa týkal postupu mesta pri vybavovaní petície, štvrtý bol o preskúmaní zákonnosti prerušenia zasadnutia MsZ a piaty mal skúmať údajné procedurálne nezrovnalosti.
