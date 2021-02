Okresné mestá na Spiši otvoria svoje školy

Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) – Okresné mestá na Spiši od pondelka (8. 2.) obnovia prezenčnú výučbu na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Informujú o tom samosprávy na svojich webových stránkach.



Spišská Nová Ves otvorí prevádzku 13 materských škôl (MŠ) a siedmich základných škôl (ZŠ), a to vrátane nultých ročníkov a prípravného ročníka ZŠ. Ako ďalej uviedol primátor Pavol Bečarik, obnovuje sa tiež individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole (ZUŠ) pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa ZŠ, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. Zároveň sa obnoví prevádzka školských klubov detí aj zariadení školského stravovania. „V ZŠ na Hutníckej ulici č. 16 sa s účinnosťou od 8. februára obnovuje vyučovanie všetkých ročníkov špeciálnych tried. Prevádzka MŠ na Ul. E. M. Šoltésovej 27 sa obnovuje po uplynutí nariadenej karantény,“ uvádza na webovej stránke mesta s tým, že za určitých podmienok sa obnovuje aj školské vyučovanie na druhom stupni ZŠ.



Školy od pondelka otvorí aj mesto Kežmarok. Podľa primátora Jána Ferenčáka na to radnica dostala súhlasné stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Berieme ohľad na žiakov a pedagógov, a preto chceme školy otvoriť v čo najkratšom čase. Riaditelia MŠ a ZŠ sú pripravení na pondelkové otvorenie,” informoval.



Otvoriť MŠ a prvý stupeň ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sa rozhodlo aj mesto Stará Ľubovňa. Ako pre TASR povedal primátor Ľuboš Tomko, situáciu konzultovali aj s regionálnou hygieničkou. „Epidemiologická situácia sa v našom okrese vyvíja priaznivo,“ dodal s tým, že to naznačujú aj priebežné výsledky mestského víkendového testovania na ochorenie COVID-19.



Od pondelka budú v prevádzke aj levočské školy, ako i školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica. Informujú o tom na sociálnych sieťach. Svoje školy otvára aj Poprad.